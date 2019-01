Casimiro: "Hay una bonita rivalidad con Valencia"

Todo está listo ya para que el Unicaja y el Valencia pongan en juego la primera plaza de su grupo en el Top 16 de la Eurocup. El equipo malagueño necesita ganar y hacerlo, además, por más de 11 puntos, que fue la renta por la que cayó allí en la Fuente de San Luis. Aunque, para Luis Casimiro, el entrenador del Unicaja, "lo primero de todo es ganar el partido y en función de cómo vaya, ya pensaremos en algo más". "Hay que ser sensatos. Nos estamos enfrentando a un equipo que de los últimos 16 partidos ha ganado 15, y entonces lo primero es hacer nuestro trabajo bien para conseguir la victoria. Estamos ante un objetivo tangible, van a venir partidos mucho más importantes que éste. Es un objetivo tangible, que es la clasificación para la siguiente fase. Es un partido importante y nos abre la puerta a seguir disputando la Eurocup. Vendrán partidos importantes. Éste tiene un objetivo inmediato y tangible. Es un partido muy atractivo para ser de Eurocup, con muchos alicientes, para defender también el Carpena, como estamos hablando ahora en redes sociales. Es fundamental cuando el ambiente es bueno, nuestra energía sube".

Los Unicaja-Valencia van camino de ser un clásico. Los dos clubes están luchando por los mismos objetivos, en ACB y Eurocup, y eso es algo que está creando una sana rivalidad entre los dos clubes. "En el vestuario del staff técnico también existe esa rivalidad. También en la calle. Se han generado batallas de por medio, porque hay una rivalidad con objetivos de por medio y se ha creado esa rivalidad Valencia y Málaga, y el partido tiene muchas motivaciones. Lo detecté en el primer partido de Liga, cuando sonó nuestro himno estaba el público enchufado, y en otros denotas que no es así. Jugar en el Carpena es positivo. Aquí hay una motivación extra, jugar con nuestro público es positivo. Hasta que se rompió la magia pensamos que éramos invencibles, y vino Baskonia. Siempre hay un extra de motivación y esfuerzo", explicó.

Los dos equipos siguen líneas de rendimiento que tienden a alejarse. El Unicaja arrancó la temporada a lo grande y al Valencia le costó mucho arrancar. Ahora sucede lo contrario: los taronja llevan 15 triunfos en 16 encuentros, mientras que los cajistas están sembrando más dudas. "Ha cambiado la confianza. Nosotros jugamos con mucha muchas posesiones, con muchos porcentajes. Ellos están jugando muy bien. Sacan los partidos comprometidos por poca diferencia, como en Belgrado ante el Estrella Roja y Burgos. Ahora es un equipo con confianza", explicó Casimiro, que ve claros cuáles son ahora los puntos débiles verdes: "Necesitamos mejorar en rebote y reducir pérdidas de balón. Ahora estamos jugando con 10 tiros menos y eso te lo da algún rebote más y alguna pérdida menos. Cuatro cosas por un lado y cuatro por otro".

Sobre Will Thomas, ex del Unicaja y clave en este Valencia, Casimiro lanzó flores. "En los momentos difíciles ha brillado. Ahora mismo el equipo está de dulce. Cuando ellos han tenido más problemas, Will ha hecho buenos partidos. Ellos han recuperado jugadores, nosotros los hemos perdido", aspostilló sobre los lesionados.

El Unicaja está teniendo problemas con sus tiradores. "Hay algo como entrenador que yo puedo controlar, y es la selección de tiro. Como profesional, nuestro trabajo es seleccionar bien el tiro. Si tomas un buen tiro hay que hacerlo con toda la confianza del mundo. Nuestro juego es de habilidad. Estamos haciendo tiros liberados y acabarán entrando. El tema es que el hecho de que no estemos acertados nos lleve a tomar malos tiros. Si lo hemos seleccionado bien, luego hay que estar e ir a por el rebote de ataque. Es un tema de rachas y acabarán entrando. Ahora Valencia viene con mucha confianza. Ellos están metiendo de tres. Hay gente de vivir del tiro y claro que se presiona", dijo.

Y habló sobre Kyle Wiltjer:"Kyle era perfecto con Carlos, esa pareja era perfecta. Él sigue siendo letal en ataque, y tiene rachas, y está intentando mejorar. Ha sumado un poco más en el rebote y está siendo más consistente. No se le puede poner ningún pero, lo intenta y tiene una grandísima ética de trabajo, y ha de seguir mejorando, que le vendrá muy bien para su futuro. Hay que apoyarle e insistir en ello para que lo consiga".

Barça Lassa - Unicaja

También habló el entrenador cajista sobre la derrota en el Palau Blaugrana contra el FC Barcelona. "Teniendo en cuenta las dificultades que entrañaba el partido, durante muchos minutos competimos y la sensación de que no tuvimos respuesta en los últimos cuatro minutos, para llegar con opciones al final. Ellos no pierden ningún balón y juegan serios, son muy sólidos y ahí pudimos intentar no haber cometido errores de pérdidas de balón para jugar como en los 36 minutos anteriores", explicó.