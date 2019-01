Suárez, sin fecha para reaparecer

Carlos Suárez sigue su proceso de recuperación pero su participación en la Copa del Rey sigue peligrando seriamente. El ala-pívot madrileño se lesionó el pasado 19 de diciembre en el encuentro que cerraba la Fase Regular de la Eurocup contra el Fiat Turín italiano. El jugador sufrió una rotura muscular en el gemelo derecho y, aunque el club nunca habló de plazos de recuperación, se trazó un plan para que Suárez estuviera jugando menos de un mes después de su lesión, en casa ante el Limoges francés. De eso han pasado ya 10 días y el jugador sufrió un contratiempo en su recperación que le ha hecho aumentar su periodo de baja.

De hecho, Luis Casimiro, preguntado este martes, un mes y 10 días después de la lesión del capitán, explicó que no se atreve a dar plazos. "No me atrevo. Porque muchas veces quieres forzar la máquina y cuando recayó me sentí un poco culpable, de meter presión a todo el mundo. Me lo voy a tomar con filosofía y calma. Tengo confianza en la gente que tengo", dijo Casimiro, al que se le cuestionó si peligra seriamente su presencia en la Copa del Rey.

"No descarto nada, no quiero forzar. Ha de ser un tema que esté bien recuperado, parece que estaba a una semana y pasó Y hay que ir con calma. Me gustaría tenerlo lo antes posible", insistió Casimiro, que confesó, eso sí, que si llegar para la Copa será a un nivel muy bajo, ya que llevaría por entonces casi dos meses sin jugar un partido de baloncesto. "Con el ritmo que estaba... Nos trastocó todo con Carlos el tema de "Ventanas". Él está de maravilla, se queda aquí, hace trabajo extra. Llegamos a Badalona con dos entrenamientos y se lesiona, y no ha vuelto a ser el mismo Carlos. Necesitará un tiempo de puesta a punto. Las "Ventanas que nos lleguen nos ayudarán", advirtió Casimiro. Toda una declaración de intentciones, en el sentido negativo, ya que las siguientes "Ventanas" están tras la Copa del Rey.

Sobre el base Jaime Fernández, baja en Barcelona por un problema estomacal, todo hace indicar que sí pueda estar para el trascendental encuentro de este miércoles ante Valencia Basket. "Va a entrenar hoy, no entrenó ayer por la tarde, pero estaba mejor, sin fiebre, ya empezó con dieta blanda a comer algo más sólido, me ha dicho que está mejor", explicó Casimiro, que espera darle una vuelta de tuerca a problemas como el rebote y las pérdidas de balón. "Tenemos que estar bien, pero necesitamos mejorar en rebote, reducir pérdidas de balón. Ahora estábamos jugando con 10 tiros menos que cuando empezamos la temporada y eso te lo da algún rebote más y alguna pérdida menos. Cuatro cosas por un lado y cuatro por otro", finalizó.

Quien sí va a estar es Ryan Boatright, un jugador que va creciendo día a día, y que precisamente le tiene tomada la medida al Valencia Basket. "Cuando no está cansado toma muy buenas decisiones, sí que nos da sus propios tiros, es una anotador compulsivo, juega unos contra unos y genera por su rapidez... Tiene capacidad para anotar y dar asistencias. Contra el Barça dio cinco".