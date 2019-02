El Unicaja le gana dos veces al Madrid

El Unicaja hizo el más difícil todavía y le ganó no una, sino dos veces al Real Madrid. Dos veces en un mismo partido. Dos victorias en un solo encuentro. Algo heroico y sin igual, pero que sucedió este domingo en el Martín Carpena, con un partido roto en cien a la vez, que se alzó el Unicaja en la prórroga (103-102), con un triplazo de Jaime Fernández. Jaime fue de nuevo el capitán general del equipo malagueño: 27 puntos, 9 asistencias y 34 de valoración. Jaime lideró la remontada, para un Unicaja que iba perdiendo por 21 puntos (33-54).



Pero el Carpena tiene magia y el Unicaja, aunque no se lo crean, también sabe defender. El Unicaja comenzó a tocar los puntos débiles del Madrid. Le apretó a Campazzo, su único base. Y Jaime lideró a los verdes. El Unicaja llegó al último segundo con el partido ganado, pero Ayón anotó tras un despiste colosal de Dani Díez en el tiro libre, que pudo haber ganado el partido desde la personal. En la prórroga, con cuatro abajo para el Unicaja, surgió el coraje del Unicaja y el mejor Jaime para dar ese triunfo in extremis, que hizo enloquecer al Carpena. El Madrid dominó el encuentro hasta el descaso gracias a su eficacia y la inexistente defensa cajista.



El cuadro de Pablo Laso tomó la delantera a base de triples (Carroll, Taylor y Campazzo), con un Unicaja vertical, que sufría más para anotar: 7-15. Los blancos se mostraban infalibles y la intimidación de Tavares hizo fallar canastas fáciles al Unicaja. Taylor castigó un pérdida con una contra para poner al Madrid 10 arriba: 7-17, a 5:33. No hubo partido desde arranque. El Unicaja se sintió siempre incómodo. Y nada de lo que ocurrió en el Carpena le vino bien. Tampoco el arbitraje. No necesitaba el Madrid ningún tipo de ayuda para ganar. Pero, por si las moscas, con el árbitro Benjamín Jiménez a la cabeza, quedó bastante claro desde el arranque que pitar en la zona verde iba a ser mucho más fácil que en la blanca. Así que al Unicaja no le quedó otra que resignarse. Y defender, apretar atrás y jugar sus bazas. Jaime robó y anotó de tres y Shermadini hundió el aro para rebajar diferencias: 14-17.



Los banquillos comenzaron a moverse. Y ahí el Unicaja cavó su tumba. Aunque el Real Madrid llegó directo desde Estambul tras jugar apenas 48 horas antes, el equipo que estaba fresco, rápido, con piernas, acierto y cabeza era el Madrid. Jaime, con un triple, puso el 19-22. Esa fue la última señal de vida que dio el cuadro malagueño. La última muestra de poderío, de poder estar ahí, de poder jugar de tú a tú al Madrid, de poder tener opciones mínimas de ganar. El Madrid siguió a lo suyo y Benjamín y sus compañeros no iban a permitir nada al Unicaja.



La enésima falta "tonta" pitada por el trío arbitral desesperó a Luis Casimiro, al que señalaron falta técnica. El Madrid hurgó en la herida malagueña. Su tremendo acierto no encontró respuesta. Un triple de Rudy dejó el 19-27 al final del primer cuarto. A la vuelta, el Madrid se marchó 17 puntos arriba con una facilidad terrible. El Unicaja jugaba con miedo por dentro. Auténtico pavor, y eso que Tavares ya estaba en el banquillo. Pero ni con esas. El Madrid jugaba fácil, a su antojo, ante un quinteto malagueño (Boatright, Salin, Milosavljevic, Díez y Lessort) huérfano de líderes, muy poca cosa, que fue engullido por el gigante blanco.



Tuvo que parar el partido Casimiro, porque el 21-38 amenazaba verdadera ruina. También cambió piezas, dando entrada a Roberts, Jaime y Shermadini. Las variaciones surtieron efecto durante un par de minutos. Roberts dejó al Unicaja al borde de los 10 (27-38), pero Rudy siguió martilleando el aro cajista desde la línea de tres. Y cuando no podía tirar, el gaditano Benjamín Jiménez le regalaba tres tiros libres. El Madrid estaba tan acertado que hasta un alley oop de Causeur a Ayón se fue dentro del aro. Se juntó, como dicen en mi pueblo, el hambre con las ganas de comer. Un Madrid tocado por los hados y un Unicaja sin fe en lo que hacía, que bajó los brazos en defensa. La máxima en contra llegó a los 21 puntos (33-54). Al descanso, un dos más uno de Lessort dejó el 41-57. Cuando un rival te mete al intermedio 12 de 17 en tiros de dos (70%) y 9 de 16 de tres (56%)€



Casimiro dio señales de vida. Situó a Milosavljevic sobre Campazzo. Algo es algo. La presión del serbio fue eficaz. Los árbitros, claro está, no permitieron ni un roce. Pero se las apañó para incomodar. Sin Llull, el argentino era el único base. El Unicaja tardó 20 minutos en percatarse de un hecho tan evidente. Cuando lo hizo, Jaime levantó al Carpena: 52-63, a 5:39 del tercer cuarto. El madrileño estaba "caliente". El Carpena le echó gasolina al partido desde la grada y el equipo al fin entendió que para ganar tenía que bajar el culo y defender. Un triple de Fernández puso el 55-63. Otra bandejita del cajista rompió definitivamente la renta de los 10 abajo: 58-65.



Laso comprendió que el Madrid, ahora sí, tenía problemas. Forzó la pórroga ante la presión del Carpena. Y el Unicaja resucitó con un tiro a tablero de Lessort a cinco metros: 61-65. Milosavljevic dejó la desventaja en sólo dos: 63-65. El Madrid reaccionó cuando se vio en el abismo. Dani Díez no se atrevió a tirar de tres, Rudy asumió el mando y luego regaló a Campazzo una contra para irse ocho arriba: 63-71. Paró el partido Casimiro, que volvió a dar entrada a Jaime. Pero a Rudy le volvieron a regalar tres tiros libres, para llegar con 69-76 al final del tercer parcial.



Prepelic arrancó el cuarto con un dos más uno, pero el Unicaja ahora sí respondía. Jaime anotó un triple y Shermadini, otro dos más uno: 79-81. Tuvo dos triples el Unicaja, de Milosavljevic y Jaime, para ponerse arriba, pero ambos fallaron. Rudy no perdonó desde la personal, justo a 6 minutos del final: 81-85.



Tuvo el Unicaja, con 83-85, otros dos ataques. Pero de nuevo se precipitó Milosavljevic, con un tiro muy precipitado, y luego hizo falta a Campazzo para el dos más uno: 83-88 (min. 35). Pero fue el serbio el que obró, por fin, la remontada. Una asistencia bajo las piernas a Shermadini y un alley oop en el que se colgó del aro firmaron el 89-88, a 2:47. Fue el momento del serbio, porque respondió a un triple de Rudy con otro triplazo: 92-91.



El serbio se fue con cinco faltas y lo que pasó después es difícil de asimilar. El Unicaja tenía ganado el partido. Shermadini había puesto el 94-92 y Causeur falló de tres y Dani se hizo con el rebote y le hicieron falta. Faltaban sólo 1,2 segundos. Se trataba de ir a la personal, fallar el último y finiquitar el partido. Pero Díez se hizo un lío. Falló el primero y anotó el segundo. Le dio al Madrid una vida extra, cuando ya estaba enterrado y pensando en pillar el avión de vuelta. Con ese segundo y pico, Laso le hizo una jugada a Ayón, que anotó para forzar la prórroga.

El tiempo extra estuvo lleno de errores.



El Unicaja llegó al último minuto con solo tres puntos anotados, tras un error de Lessort bajo aro y dos pérdidas de Jaime. Pero es que el Madrid tampoco veía aro. Así, contra todo pronóstico, tras ir abajo 98-102, el Unicaja se encontró con una última bola a 3,8 segundos del final, con 100-102, después de que Campazzo errara su triple. ¿Y qué pasó? Wiltjer no logró salir del bloqueo y el balón le llegó a Jaime. El madrileño, que había perdido dos balones en la prórroga, se levantó de siete metros y la metió. El Carpena entró en estado máximo de locura. El Unicaja ganó. Lo hizo dos veces en un mismo partido, al Real Madrid. 103-102. Fue como un milagro.