"Jugar en la sala Pionir siempre es una motivación"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro, ha hablado en la previa del último encuentro del Top 16 de la 7Days Eurocup, en la que el equipo malagueño no se juega nada -tiene asegurada la segunda plaza de su grupo- pero en el que "tenemos que hacer el mejor trabajo posible para mantener las sensaciones que estamos adquiriendo últimamente", dijo Casimiro.

El técnico del Unicaja no quiere restar importancia al partido del martes y quiere aprovechar el viaje a Belgrado para "hacer el mejor trabajo posible, intentar seguir con estas sensaciones que estamos adquiriendo últimamente y pensar no tanto en el resultado, que es importante, sino también en hacer bien nuestro trabajo, en cómo hacemos las cosas y no en qué hacemos".





El partido que se jugará en una cancha mítica del baloncesto europeo, será un reto después del subidón de la victoria de ayer en la Liga Endesa ante el Real Madrid: "Siempre jugar en el Pionir es una alegría, es una motivación. No sé como estará mañana de ambiente pero allí se crea una gran atmósfera para jugar al baloncesto. Es difícil enfocar un partido cuando va a haber 48 de horas de intervalo, con un viaje largo, con el subidón que supone ganar al Real Madrid y como lo hicimos... Pero tenemos que estar con la mentalidad necesaria de afrontar un partido y saber que no debemos crear un paréntesis entre el partido del Real Madrid y el próximo contra de Manresa que es muy importante, sino seguir en la línea de trabajo para seguir mejorando y progresar".



El encuentro de la jornada 6 del Top 16 de la 7Days Eurocup entre Estrella Roja y Unicaja se juega este martes a las 18:45 h. en el Aleksandar Nikolic Hall y se podrá ver en directo por Teledeporte.