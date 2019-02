El Manresa, antes de la Copa

Carlos Suárez es todavía baja por su lesión muscular, aunque podría ser su último partido sin jugar antes de reaparecer.

La sombra de la Copa del Rey de Madrid 2019 es muy alargada. La cita del k.o asoma por el horizonte y es inevitable que un evento de semejante glamour como el que arranca el próximo jueves, en el WiZink Center, contra el Iberostar Tenerife, centre casi toda la atención en el Unicaja y en su entorno. Pero lo cierto es que hoy hay Liga Endesa y que en juego hay un partido importantísimo. Mucho más de lo que pueda parecer. Y es que por delante hay 40 minutos claves pensando en el futuro play off por el título, que ahora parece muy lejano, pero que nada más que pase la Copa y se jueguen los cuartos europeos, estará también a la vuelta de la esquina.

La cita es a las 20:45 horas contra en Baxi Manresa de Joan Peñarroya, uno de los equipos revelación de este curso en la Liga Endesa. Un rival muy duro, que exigirá lo mejor de los verdes para sumar un triunfo liguero que le permita seguir en la zona alta de la clasificación, en el entorno de los cuatro primeros puestos.

El triunfo del fin de semana pasado contra el Real Madrid demuestra que este equipo, en su ambiente, es un «grande» con todas las letras. La magia del Carpena + Jaime Fernández + la defensa de Milosavljevic + el buen trabajo de Shermadini +... resultaron decisivos para una victoria que debe suponer un antes y un después para el estado de ánimo del equipo.

No hay novedades en la enfermería. Alberto Díaz y Carlos Suárez volverán a ver a sus compañeros en una esquina del banquillo con los vaqueros puestos. Para el «capi» es de esperar que sea su último día de baja. Todavía no es seguro, pero verlo otra vez de corto este jueves en Madrid es el objetivo de todos. Sin el base y sin el ala-pívot, el Unicaja también sabe competir. El Real Madrid puede dar buena fe de ello. Hoy habrá que volverlo a demostrar.



El Baxi Manresa llega a Málaga solo una victoria por detrás (11) de los verdes (12) en la clasificación. Se han quedado fuera de la Copa por culpa de la «invitación» al Movistar Estudiantes (empatado con el antepenúltimo de la tabla el día del corte copero) por aquello de que esta Copa tendrá dos equipos anfitriones no se sabe muy bien por qué. ¿Justo? Pues sinceramente, no. Para nada. Pero es lo que hay.

Los del Bagés son un equipo duro, que sabe a lo que juega, consciente de sus limitaciones, muy bien trabajado por su técnico y que en lo que va de curso ha demostrado ser capaz de en el Nou Congost son más peligrosos, pero...

En la plantilla del rival destaca un nombre propio: Ryan Toolson. El escolta americano jugó dos temporadas en el Unicaja, entre 2013 y 2015, a muy buen nivel. Joan Plaza no quiso renovarle y los caminos del club y jugador se separaron. Hoy regresa de nuevo al Carpena como una de las mayores amenazas ofensivas de esta Baxi Manresa.

Habrá que ver qué ambiente ofrece esta noche el Palacio. Es la primera vez que abre sus puertas después del fiestón del domingo pasado contra el Real Madrid. Fue un partido especial, inolvidable por su inicio, su nudo y, sobre todo, su desenlace. El ambiente fue el de las grandes ocasiones, algo que hoy no se repetirá, por desgracia. No obstante, la hora del partido, el buen momento del equipo y la inmediatez de la Copa hacen pensar en que habrá muy buena entrada. No el lleno o casi lleno que se merecen el equipo, la calidad del rival y lo mucho que hay en juego, pero es de esperar que haya una buena entrada por lo menos.

Ojito con este partido. Es más difícil de lo que a alguno le puede parecer. Ir a la Copa del Rey con una victoria hoy sería una magnífica noticia. Pero cuidadín con este descarado Baxi Manresa. No lo va a poner fácil.