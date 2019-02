Suárez se prueba hoy en su carrera por la Copa

El jugador viaja a Madrid y dependerá de sus sensaciones

Llegó el día. Carlos Suárez se va a probar en la sesión de trabajo de hoy al mismo ritmo que sus compañeros y calibrará sus opciones de estar en disposición de jugar el jueves el partido de cuartos de final de la Copa del Rey de Madrid 2019, contra el Iberostar Tenerife. Tras casi dos meses en el dique seco debido a una lesión en el gemelo de su pierna derecha, el ala-pívot y capitán verde tiene previsto realizar una prueba para probarse y saber si de verdad puede ayudar al equipo este jueves.

Está decidido ya que Suárez viaje con el equipo y sea uno más en la expedición verde a Madrid. Ahora está por ver si el «capi» puede jugar o ha de ver a sus compañeros desde el banquillo, como lo hace desde que se lesionó el 19 de diciembre en un encuentro de Eurocup ante el Fiat Turín. El de Aranjuez sufrió una rotura de fibras en el gemelo de la pierna derecha. El club nunca habló de plazos de recuperación, aunque se estimó que en un mes sí que iba a poder estar ya en las canchas.

Justo cuando incluso Luis Casimiro anunció su vuelta a la competición, mediado el pasado mes de enero, el madrileño sufrió un retroceso que le obligó de nuevo a parar. Así que Suárez ha seguido con su proceso de rehabilitación, tanto con el preparador físico, Diego Vázquez, como con los fisios cajistas, Ale Ballesteros y Mario Bárbara. El trabajo de cardio con bicicleta fue dando paso a la carrera continua e incluso por sus redes sociales, el jugador ha mostrado cómo ha ido subiendo el nivel de intensidad en su recuperación.

Así que hoy, el «capi» verde vuelve a la acción junto a sus compañeros. La prueba será muy importante y reveladora, aunque hay que recordar que el madrileño lleva ya siete semanas en el dique seco, sin jugar un solo partido, haciendo trabajo de gimnasio y de recuperación, por lo que su estado físico no es el más idóneo. De hecho, ni el cuerpo técnico ni los médicos van a arriesgar lo más mínimo. Se trata de una lesión muy puñetera y no se le quiere forzar. Básicamente, porque después de la Copa del Rey llega el parón por la disputa de una nueva ventana «FIBA», así que el jugador podrá recuperarse plenamente en esas semanas. Sí que está claro que, aunque su estado físico no sea bueno, su participación en la Copa del Rey sería un estímulo sensacional, por todo lo que aporta, tanto en el vestuario como en la cancha. Hoy es un día clave y, a partir del entrenamiento de este mediodía, se podrá saber si Suárez podrá o no jugar ante el equipo tinerfeño.