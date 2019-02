Casimiro: "Las expectativas del Unicaja para la Copa son altas"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, se ha mostrado confiado y motivado antes de viajar a Madrid para afrontar el apasionante reto de la Copa del Rey de baloncesto, sin duda el torneo más vistoso del deporte español. El conjunto verde abrirá las hostilidades coperas este jueves ante el Iberostar Tenerife en el majestuoso WiZink Center de la capital en los cuartos de final, una cita para la que "llegan preparados". "Las expectativas son altas. El billete de vuelta está abierto pero ojalá sea lo más tarde posible. Llegamos con buenas sensaciones, esto no es garantía de éxito en la Copa, que es un torneo diferente, pero es bueno, vamos con la máxima humildad y la máxima ambición", ha dicho en rueda de prensa.

Sobre el rival, el coach cajista no cree que el último enfrentamiento entre ambos, en ACB, donde los canarios superaron con facilidad al Unicaja, vaya a influir a la hora de afrontar este duelo copero. "Voy a ser coherente, no tiene que ver mucho los equipos en eliminatorias como la Copa, no tiene nada que ver los partidos anteriores, al jugarte un partido a vida a muerte hay muchos condicionantes... Tenemos que estar con la máxima ilusión ante un rival difícil al que hay que superar. No me voy a agarrar a un partido de hace mes y pico, vivo del presente y el presente con el Unicaja es apasionante y muy bonito".

En todo caso, alabó las virtudes del Iberostar Tenerife. "Es un equipo sólido, un equipo que maneja sus conceptos, son muchos jugadores de anteriores épocas, juegan muy de memoria, tienen muchos automatismos adquiridos, aparecen en la parte alta, en las Copas... Son solidos y tenemos que encarar el trabajo con humildad".

Así, sobre su acierto en el tiro exterior, Casimiro reflexionó. "Hemos intentado preparar defensa para todo: su contraataque, su tiro exterior, también su poste bajo y el rebote ofensivo. Son tiros siempre abiertos producidos de extra pase, tenemos que bajar su porcentaje para poder rebotear y marcar el ritmo de partido que queremos".

Además, considera que la baja de McFadden a última hora tras ser cortado por "indisciplina", les beneficia. "La baja es buena para ellos, era un jugador con un rol bastante residual y si hay gestos de indisciplina, que no esté les ayuda. A nosotros nos condiciona porque su rol después de la lesión ya no fue el mismo".

Por otro lado, indicó sobre la recuperación del capitán Carlos Suárez que hasta el jueves no sabrán si estará listo para jugar. "Tenemos que aprovechar cada hora que pase, no son entrenamientos de ritmo de partidos, podríamos evaluarlo mañana, tendremos un día a más y cada día es bueno para que coja mentalidad y buenas sensaciones. Lo que ha hecho hasta ahora no es referente".

Cuestionado por las últimas actuaciones del Unicaja en Copa, donde ha caído a las primeras de cambio, Casimiro asegura que no son referencia. "Sigue siendo el pasado, me interesa el presente. Está el equipo mentalizado, con mucha ilusión. Si haces este trabajo podemos pensar en ganar partidos. Tenemos que pensar en los detalles. Quizás, en una competición como la Copa, los partidos se definen por conceptos de técnica individual (un rebote, un pick and roll...)".

Las dos últimas victctorias verdes, sobre la bocina ante Real Madrid y Baxi Manresa, es para el manchego una muestra de lo conjuntado que está su plantel. "Es un exponente de equipo. Sabíamos que no teníamos tiempo muerto y la lectura de 'pase, pase, pase, pase' en la que todos tocan el balíon demuestra lo que somos, que la fuerza está en el equipo. La mentalidad con la que llegamos es buena porque estos últimos partidos da confianza".

La Copa del Rey es diferente y una de las claves para el técnico del Unicaja es saber separar todo lo que envuelve al torneo del k.o y centrarse en el baloncesto. "Hay que concentrarse en el baloncesto y no pensar más allá. La Copa tiene esas cosas, cuando llegas al hotel sabes que es el mayor exponente del baloncesto europeo. Hay que centrarse en el trabajo, en lo que haces cada día, sé que es difícil controlar todo lo que pasa alrededor. Al jugar a las 19 horas no habrá el mismo ambiente, pero jugar los primeros te permite no cambiar nada de la dinámica de un partido normal, no hay que esperar a que termine un partido, los calentamientos son los mismos que siempre".

Por último, Casimiro indica que afrontar su primera Copa del Rey con el Unicaja no es una presión añadida. "La presión la llevo siempre conmigo. Lo que percibo aquí es bonito, es bueno. La gente vibra la Copa. Van a haber muchos aficionados nuestros, nuestra afición es de las mejores. Es un objetivo al que hay que llegar y estamos ahí. Lo queremos hacer lo mejor posible. Es una motivación más que una presión".