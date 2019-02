Carlos Suárez mira al Iberostar Tenerife

Las miradas cajistas están puestas en Carlos Suárez. El capitán, que lleva meses alejado de las canchas, apura sus opciones para volver al ruedo. El equipo lo necesita. Y él también. El madrileño, un veterano en estas lides, quiere jugar la Copa ACB. Y en declaraciones previas al entrenamiento matinal de hoy ha dejado abierta la puerta a su presencia ante el Iberostar Tenerife. "Me encuentro más o menos bien y ahora veremos en el entrenamiento. He estado entrenando estos dos últimos días, pero no he podido terminarlos".

El cajistsa, en cualquier caso, quiere ser cauto. "La cabeza te dice que quieres jugar, pero también mi cabeza tiene que ser un poco tranquila y pensar también en mí y que todavía nos quedan muchas más cosas más por delante. Estoy con mis compañeros, me siento jugador de baloncesto de nuevo, esto es la fiesta de baloncesto y estar aquí con ellos era lo que quería".

Como buen capitán conoce perfectamente cuál será su rol, en caso de entrar en escena. "El rol en el equipo está bien. Está claro que no voy a llegar y ser capitán general, ahora mismo estoy aquí y tengo que ayudar de una manera u otra, pero no como me gustaría, llevo dos meses parado y no es lo mismo".

La ilusión de la Copa está intacta para Suárez y para la plantilla del Unicaja. "Todos los que venimos aquí soñamos con ese momento, somos conscientes de que es complicado, pero tenemos que ir paso a paso. La Copa del Rey es a un partido y puede ganar cualquiera. Esperemos poder estar a la altura y poder pasar a semifinales".

Por último, Suárez habló del enfrentamiento ante el Iberostar Tenerife. "En los últimos dos partidos hemos ganado en el último instante, han sido dos partidazos para el espectador. Tenemos que mejorar muchas cosas y hacerlo mejor que en esos dos partidos para llevarnos la eliminatoria".