El Unicaja estudia realizar cambios en la plantilla tras el fiasco copero

Tampoco está descartado reforzar al equipo durante la lesión de Jaime

La pésima imagen mostrada por el Unicaja en la Copa del Rey puede provocar algún cambio en la plantilla para afrontar con más opciones la segunda parte de la temporada. Eliminados a las primeras de cambio del primer torneo de la temporada, ahora quedan la Eurocup y la ACB. Y, mucho ojo, el «caramelo» de la Euroliga. Para afrontar los cuartos de final ante el Alba ya están cerrados los cambios en los roster, pero los malagueños son cuartos en la Liga Endesa y, con un Valencia Basket con dudas, la plaza para la próxima Euroliga está a tiro a poco que el conjunto de Luis Casimiro Palomo recupere su mejor versión.

Dirección deportiva y cuerpo técnico hacen balance en estos días complicados para todos en el club. El presidente de la entidad, Eduardo García, continúa en Madrid junto a Carlos Jiménez, el director deportivo, siguiendo el día a día de la Copa. El trabajo en estas jornadas se convierte en frenesí: contactos con otros clubes, reuniones con agentes de jugadores, citas institucionales... La cara de ambos, especialmente la del presidente, era un poema tras la derrota del jueves ante el Iberostar Tenerife y durante toda la jornada del viernes. No hay que esconder que el palo ha sido muy duro. El Unicaja llegaba a la Copa con mucha ilusión, con opciones de dar una gran alegría a la «marea verde», pero lo cierto es que el equipo no compitió, no tuvo nunca opciones de optar al triunfo y se vino por la puerta de atrás.

Además del presidente y de Jiménez, buena parte del consejo de administración del Unicaja también se ha desplazado a Madrid para seguir al equipo. El vicepresidente, Juan José Navarro, junto a otros dos consejeros, como Óscar García Oltra y Emilio Mejía, se dejaron ver por el Wizink.

Hay dos jugadores que están, a día de hoy, en la «picota». Desde el club existe un claro descontento con el rendimiento de Adam Waczynski y Kyle Wiltjer. Por unas razones u otras, ninguno de los dos está jugando un buen baloncesto y urge una reacción de cara a los próximos compromisos, que serán vitales. Tras el parón de la próxima «Ventana FIBA», el equipo malagueño se jugará su futuro en la Eurocup ante el Alba Berlín de Aíto.

Ocurre que el mercado en la Eurocup ya está cerrado. No hay forma de incorporar a ningún jugador, ni siquiera para suplir bajas de larga duración como la de Jaime Fernández. El Unicaja deberá ganar el play off, con desventaja de pista, y sin Alberto Díaz ni Jaime.

Sí que está a día de hoy sobre la mesa de los rectores del club la idea de realizar algún cambio para potenciar al equipo en la recta final de la competición. Queda toda la segunda vuelta liguera y el Unicaja es cuarto en la Liga Endesa. Es decir, que es el mejor colocado para luchar por la «Licencia B» que la Euroliga le ha dado a la Liga ACB para disputar la competición.

Adam Waczynski renovó dos años su contrato el pasado verano. Es bien cierto que los sistemas de juego de Luis Casimiro no le ayudan en absoluto, pero como profesional que es debe adaptarse a esta nueva situación y dar un paso al frente. Se le mirará con lupa, más todavía, con la baja de Jaime Fernández, ya que esto liberará una plaza exterior. Habrá más minutos, aunque debe ganárselos. Para un experimentado tirador como es él, su 37,5% de tres es poca cosa. El pasado curso firmó un 46,4%.

Peor pintan las cosas para Kyle Wiltjer. El estadounidense ocupa plaza de extracomunitario y, más allá de su lanzamiento exterior, su rendimiento en defensa, rebote y lectura dejan mucho que desear. Wiltjer, en una plantilla de Euroliga como la del pasado año, sería un «puntazo». Un complemento ideal para lanzar desde fuera y abrir defensas. Pero no es el caso. Faltan recursos humanos ahí dentro.

Se analizan todos los escenarios posibles y es palpable la imperiosa necesidad de reforzar el juego interior con más dureza, más músculos e intimidación. No se descarta nada en estos momentos. El club está atento al mercado.

James Augustine, otra vez

La opción de James Augustine sonó hace más de un mes en Los Guindos y vuelve a oírse ahora. En aquel momento, por la corta rotación interior, con Viny Okouo fuera de la dinámica del equipo, como sigue sucediendo ahora. En aquel momento se paró porque legalmente, Augustine ocupa plaza de jugador extracomunitario, según le han comunicado sus agentes al club. Claro que ahora, vistas las debilidades en el puesto, la idea de una permuta Augustine-Wiltjer cobra fuerza. Se duda, claro, del estado físico del pívot, que lleva parado desde el mes de junio.

En cuanto a la baja de Jaime Ferández por dos meses debido a su lesión muscular, no hay nada descartado. Se recuerda que el equipo tiene, a día de hoy, dos hombres por puesto en el exterior: dos bases (Roberts-Boatright), dos escoltas (Salin-Milosavljevic) y dos aleros (Dani y Waczynski). Y reforzar al equipo en este puesto por la baja de Jaime obliga a fichar a un jugador cupo. Como ese refuerzo no podría disputar la Eurocup hay serias dudas, ya que a Alberto Díaz le falta ya sólo un mes de recuperación y luego habría un verdadero overbooking.

Así que parece complicado que se mueva ahí el club, aunque está todo abierto. La transacciones entre equipos de la ACB están operativas hasta el próximo 31 de marzo. El revolcón copero, con la ACB y el cuarto puesto en mente, puede provocar algún cambio. Dependerá de los nombres, la economía y el nivel de ambición del Unicaja.