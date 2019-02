Entrenamiento en Los Guindos a la espera de Wiltjer y de Waczynski

La normalidad va regresando al Unicaja tras la disputa de las ventanas FIBA, por la que el equipo malagueño ha perdido a 7 jugadores por estar con sus selecciones. Este martes por la mañana se han incorporado al trabajo en Málaga el francés Mathias Lessort, el serbio Dragan Milosavljevic, el georgiano Gio Shermadini y el finlandés Sasu Salin. Así, Luis Casimiro va incorporando efectivos para preparar de la mejor forma posible la vuelta a la competición tras el parón por los partidos de los equipos nacionales. El grupo, como en algunas sesiones de la pasada semana, se ha completado con tres jugadores del equipo júnior para cubirr las ausencias de Kyle Wiltjer, Adam Waczynski y el canterano Morgan Stilma, que regresarán en las próximas horas.

El equipo se entrenará esta semana en Los Guindos porque la pista central del Martín Carpena ha sido desmontada por un evento que hay este fin de semana.

Dragan Milosavljevic, que ha conseguido la clasificación para el Mundial con Serbia, está contento y ya solo piensa en los próximos retos con el equipo verde. "Estoy de vuelta en Málaga después de dos duros partidos para clasificarnos para el Mundial de China y ha sido genial. Ahora ya estoy de regreso con mi equipo y mis compañeros para preparar unos importantes partidos que tenemos por delante. Espero que nos salgan bien las cosas hasta el final de temporada y es muy bueno estar aquí otra vez".

Para Mathias Lessort también es momento de ponerse rápidamente al trabajo: "Me siento bien por volver y empezar el trabajo de cara a los importantes partidos que tenemos.

El equipo tiene que seguir avanzando". "Es bueno estar de vuelta de nuevo después de mucha nieve en Finlandia y Rusia", bromeó el finlandés Sasu Salin. "Ahora tenemos unos partidos muy importantes y sólo hay tiempo para pensar en nuestro equipo y no más en las ventanas. Todo el mundo está listo para darlo todo por el Unicaja".

Shermadini también está en Málaga tras jugar a gran nivel con su equipo nacional: "Vuelta a casa, a Málaga, a estar con mis compañeros... estoy contento. He jugado dos partidos con mi selección. Es cierto que no hemos conseguido la clasificación para el Mundial. Teníamos muchos jóvenes que no tenían mucha experiencia. Personalmente, ya estoy aquí de vuelta para continuar mi trabajo en Málaga".

Si los enlaces aéreos no fallan, este miércoles ya estarán en Málaga los tres jugadores que faltan por regresar y Luis Casimiro podrá acelerar la preparación del choque del fin de semana en la pista del Baskonia y, sobre todo, del doble duelo de la próxima semana contra el Alba de Berlín, en el play off de cuartos de final de la Eurocup. Una racha de tres partidos importantísimos para el futuro inmediato del equipo verde.