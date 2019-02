El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro Palomo, visitó este martes por la noche 101TV para participar en el programa semanal «Zona Verde», que trata sobre la actualidad del club cajista y del baloncesto malagueño, y en el que el técnico manchego repasó su larga trayectoria en los banquillos de la ACB y pulsó la actualidad del equipo que él entrena desde esta temporada. Casimiro repasó también el día a día de la plantilla, afirmando que está feliz con todas las piezas porque es su «equipo» y aspira a llegar «lo más lejos posible, yendo día a día» y con el objetivo de que el club «vuelva a jugar la Euroliga».

Casimiro explicó cómo arrancó su segunda aventura verde. «Me explicaron el proyecto y llegamos a un acuerdo rápido. Y nos pusimos a trabajar en la plantilla. Ya había cosas pensadas, como lo de Jaime Fernández, que me lo proponen tanto Carlos como Eduardo, y rápidamente digo que sí al tema de Jaime. Y luego hicimos un trabajo conjunto de jugadores que podían seguir, que podíamos optar en el mercado... Y algunos vienen a la primera y otros debemos esperar otras opciones para que puedan llegar. Se une lo que tú quieres y a la oferta y demanda de lo que había en mercado», analizó el entrenador.

El proyecto que se planteó fue claro. «Quisimos mantener un núcleo de jugadores de la anterior etapa, que conocían el club, y jugadores identificados y comprometidos. Y a ellos se le suman jugadores que necesitas. El proyecto intentas trabajar a medio plazo, pero las necesidades son ganar en el día a día y dar resultados inmediatos».

El equipo comenzó como un tiro. «Empezamos muy bien, nos dio confianza y el equipo jugó muy fluido, con dinamismo, con agilidad, anotación, muchas posesiones y acierto. Y eso nos hizo estar en la parte alta y fuimos un equipo que a la gente le gustaba», dijo. El equipo arrancó la temporada de una forma histórica, con un balance de 15 victorias y 3 derrotas, hasta el primer parón. « Ganamos partidos y fuimos hasta brillantes. ¿Que nos paran las «Ventanas» de noviembre? Sí. Se demostró que sí a posteriori porque no se han dado esos resultados. Pero hay datos objetivos. Como las lesiones. Yo tengo algo, y es que en las derrotas soy muy autocrítico, aunque se pueda pensar que no. Pero lo que no voy a hacer, nunca, es dilapidar al equipo públicamente. Nadie, a no ser que sea un hecho muy extraordinario, de mi boca nunca nadie va a oír públicamente nada contra mi equipo. Los trapos los lavamos dentro, y eso los jugadores lo agradecen, porque saben que yo voy a dar la cara por ellos. Luego, ahí están mis exjugadores y saben la exigencia interior, pero nunca públicamente voy a dejar a nadie retratado», dijo.

Mala defensa y rebote



Sobre los pobres números defensivos exhibidos por ahora por el equipo, Casimiro quiso explicar esas estadísticas con otras. «Este equipo (por el Unicaja) hace muchísimas cosas bien. Este equipo, del total de rebotes posibles por posesión que hay, coge el 51%. Los mejores de Europa, en Euroliga, Eurocup y ACB, están en un 53%. O sea, dos puntos más que nosotros en el total de rebotes posibles. Porque si hay mucho acierto hay menos rebotes. Y en el análisis de la temporada, en el total de rebotes posibles que se pueden capturar estamos en el 51%, y estamos en este ránking por arriba. Estamos a sólo dos puntos y ojalá lo mejoremos», pidió.

Sobre la defensa, explicó: «Somos el equipo décimo en este ránking en equilibrio entre defensa y ataque. O sea estamos muy bien. Como entrenador me gustaría que los guarismos bajasen y que pudiésemos tener mejor defensa. Pues sí me gustaría. Es un tema que podríamos mejorar, seguro. Pero el análisis es amplio y no se puede valorar porque te metan muchos o pocos puntos. Hacemos muchas cosas bien. Y tenemos que mejorar la defensa. Trabajamos en ello, pero no siempre lo conseguimos».

Se le cuestionó por las debilidades de la plantilla, pero defendió a su plantel. «Tengo el mejor equipo posible, son los mejores. A partir de ahí...». Y se le preguntó por qué Viny Okouo se quedó en la plantilla, cuando parecía más lógico una cesión, y se quedó sin minutos. «En aquel momento no tenía todo el conocimiento y sí que me gusta verlo yo y seguirlo, que no me condicionen otras opiniones del exterior. Prefiero analizarlo y verlo yo, y no que me lo cuenten».

Las lesiones han sido un martirio para el equipo. «La primera lesión de Alberto la arreglamos con gente de dentro. La segunda lesión, al ser más larga, se va al mercado. Y en 24-48 horas está aquí Boatright, y cuando Carlos está a punto de aparecer, ahí sí que recae, y el tema es que no llegamos al mercado de la Eurocup. Y no tocamos a Augustine, no ha sido una opción. Y lo dejamos. Se cerró la ventana y decidimos no hacerlo. Y ahora no es tan fácil fichar por Jaime, porque ha de ser cupo. Es difícil encontrar a alguien que venga a ayudar. Y luego hay que ajustarse a un tema presupuestario que es muy importante. Y luego tengo que valorar la química del equipo. Y no vale cualquiera. Es muy difícil ahora. Y si fichas y no arreglas, te deteriora. Ahora mismo no hay nadie que venga a mejorar a Jaime, a un equipo que es cuarto en la Liga, que no lo ha hecho bien en la Copa, pero que no es un equipo roto, está abierto. Si Jaime se lesiona y no va a la selección nacional, y el siguiente es Ventura, que no es un manejador ni es un escolta como Jaime».

Sobre la decepción de la Copa del Rey, en la que el Unicaja cayó ante el Iberostar, Casimiro admitió que «una vez acabado el partido, y a toro pasado, las sensaciones son muy malas». Lo intentamos 26 minutos. Y cada vez que podíamos entrar nos pasó algo, y no llegamos a competirlo como queríamos. Te vuelves con la sensación de estar jodido. Me vine jodido de Madrid, y así estamos muchos».

El equipo se centra ahora en el play off de cuartos de final de la Eurocup ante el Alba de Berlín, toda una prueba de fuego. «El Alba tiene un gran equipo, una plantilla muy sólida, con Aíto, que juega siempre a su estilo, con muchos cambios, rotando». Se lamentó del escaso margen de descanso, ya que el Unicaja juega este domingo en Vitoria y el martes en Berlín. «Dormimos en Bilbao y viajamos a la mañana siguiente a Berlín, y de ahí a entrenar y jugar, y de vuelta, que el viernes hay otro partido».

Tras 30 años en el banquillo, Casimiro confesó en Zona Verde que tuvo «conversaciones» en su día para hacerse cargo de la selección española. «He tenido alguna conversación, sí. Seria, más o menos. Alguna cosa» comentó el técnico.

Objetivos deportivos



Casimiro también habló de objetivos deportivos, con un segundo año de contrato firmado. «Es fundamental para el club volver a la Euroliga, estar en el máximo nivel europeo, está clarísimo. El club es exigente pero no te dice que hay que jugar la Euroliga. Quiere trabajar y conseguir los mayores retos, y estar en la Euroliga es bueno para todos: club, ciudad y afición. Nadie me ha dicho nada de eso. Se vive el día a día con intensidad y estamos en la máxima exigencia. Hay varias formas de llegar a la Euroliga. En Gran Canaria queríamos por la Eurocup pero lo hicimos, sin ser cabezas de serie, a través del play off, pasamos a semifinales y nos metimos. Los caminos varían, pero el objetivo bueno es volver a la Euroliga, por el camino que sea». Dice que hay una buena sintonía con el club, en todas las materias, también en la política de fichajes. «Tomamos las decisiones en común y no puedo reprochar nada a nadie. Todo se sopesa. Es verdad que hay equipos que están fichando ahora muchos equipos, pero son jugadores extranjeros. Pero ahora no vamos a rescindir ningún contrato para traer a alguien que no sabemos si nos va a mejorar. Sí que es verdad que al buscar, el mercado se reduce».

Sobre la cantera, Casimiro explicó: «Hay chicos que nos ayudan hoy en día, pero cuyo recorrido es largo». Y sobre los malagueños Francis Alonso y Rubén Guerrero, de los que el club tiene sus derechos y que acaban su periplo en la NCAA, explicó:»Estamos muy pendientes de ellos. Tenemos que verlo, estamos sobre ello y habrá que tomar decisiones. A mí me gustaría meter a gente de cantera, pero el nivel que exige un club como el Unicaja es estar en Euroliga y jugar finales».