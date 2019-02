"Me gustaría decir que tenemos el potencial del Unicaja, pero no es así"

Hombre de baloncesto, entrenador ayudante en los banquillos, director técnico, responsable de scouting internacional de los Atlanta Hawks€ El grancanario Himar Ojeda cambió Gran Canaria por Berlín. Y allí está construyendo un proyecto diferente que ahora se topa contra el Unicaja en Eurocup.

Himar Ojeda Pérez (Las Palmas, 26/09/1972) ya piensa en el cruce de cuartos de final de la Eurocup. El director deportivo del Alba Berlín le traspasa la presión al Unicaja y afronta el play off con piel de cordero. El martes empieza el cruce.

¿Qué se va a encontrar el Unicaja el martes en Berlín?

Pues se va a encontrar un equipo joven, con un pabellón diferente porque no estamos en el Mercedes Benz y jugamos en el antiguo, pero es un pabellón tremendo, con 7.500 asientos. Se encontrará a un equipo que no está en velocidad de crucero, por los problemas de lesiones, pero que confía en poder estar a un buen nivel. Y va a tratar de competir. Y espero que se encuentre un gran ambiente, aunque es tarde para los alemanes. Preferimos jugar antes, porque aquí los horarios son diferentes. No habrá familias con niños. Pero espero que valoren la importancia del partido.

Las estadísticas hablan a priori de dos equipos muy parejos.

Sí. Al final somos un equipo de corte español en el juego. Y eso hace que los números pues sean similares, e incluso los conceptos también. No el estilo. Jugamos un baloncesto radicalmente opuesto al que se juega en la BBL, es el proceso en el que estamos ahora. Tratando de cambiar el baloncesto en la Liga. La gente está impactada con nuestro juego, pasando el balón, leyendo el juego, con un baloncesto de equipo. Y de ahí viene la similitud, pero luego si comparamos un nivel con otro, nosotros estamos un nivel por detrás, en cuanto a Liga y equipo, pero sí que la estructura es parecida. Pero no tenemos el potencial del Unicaja.

¿Cómo se ha recompuesto el equipo a la pérdida de la final de Copa ante el Brose?

Fue duro, la verdad. Porque aquí el sistema nuevo de Copa nos ha perjudicado. De las cuatro eliminatorias hemos jugado tres fuera de casa, incluida la final. En casa, esa final, hubiese sido diferente. Peleamos para ponernos arriba al final y tuvimos mala suerte. Y caímos por un triple. Fue doloroso, pero es la grandeza de este deporte. Nos tocó la cruz y estuvimos jodidos, pero hay que aprender y crecer, pasar página ante este tipo de situaciones. Y espero afrontar los siguientes partidos con confianza.

¿Cómo está viendo al Unicaja esta temporada?

Creo que ha sido, igual no se puede decir sorpresa, porque el Unicaja es un club grande y poderoso, sólido y solvente, pero sí que es verdad que nadie esperaba que comenzase la Liga tan bien, con un proyecto nuevo. Han hecho un trabajo muy bueno. Empezaron impresionantes. Luego, la Liga ACB, que es muy dura, pasa factura. Y pasó lo de la Copa, llegaron las lesiones, hay cansancio... Y es normal. Pero creo que no mucha gente auguraba ese buen inicio. Son muy solventes y alegres, tienen gran variedad de recursos. Y es mérito de entrenadores y jugadores.

¿Qué es lo que más le preocupa del Unicaja?

Me preocupa que es un equipo de nivel y tiene mucha solvencia para afrontar situaciones complicadas, ya sea de ir perdiendo y de remontar al final o de jugar como visitante y no tener ningún complejo ni tener presión por estar en la cancha rival. Eso le da mucha consistencia. Me preocupaba mucho la versatilidad de Jaime, que marca diferencias. Y el poderío interior. Son dominadores con Shermadini o la exuberancia de Lessort, con Wiltjer tirando... Los hace muy peligrosos.

¿El factor pista, favorable al Alba, puede ser decisivo?

Creo que no. Nos da un arma para acercarnos al nivel del Unicaja. Al revés sí sería definitivo. Con el Carpena lleno, la gente, la banda tocando... eso hubiese sido definitivo para nosotros. Ahora sí nos da alguna posibilidad. Jugar dos veces en el Carpena no nos la daría.

Himar, por sus palabras, detecto que el Alba elude el papel de favorito, que quiere ponerse la piel de cordero...

Yo no digo que no tenemos opciones de ganar. Me gustaría decir que tenemos el potencial del Unicaja, pero no es así. La gente pregunta por qué en Eurocup están Andorra, Málaga, Valencia en el Top 8... Están todos. Y Málaga es de los buenos de la ACB. Nosotros aquí, siendo primeros o segundos, no tenemos ese nivel. En la ACB jugaríamos bonito y competiríamos, pero no podría estar al nivel de estos equipo importantes de ACB como es por ejemplo el Unicaja.

Habrá un agente infiltrado como Dragan Milosavljevic, que estuvo dos años en el Alba.

Me consta que está jugando mejor y me alegro. Es buen chaval. Su estilo y su baloncesto no es tan del estilo español, de la ACB, y eso ha supuesto que le haya costado encontrar un rol. Sin ser un especialista, él puede hacer de todo, por carácter ganador. Puede hacer un tiro, una penetración, es un defensor intenso, pero el rol que tenía en el Alba era de ser el jugador importante, pero luego en Málaga es otra cosa. Para su juego, la ACB es una prueba dura.

¿Cómo cree que le afectará al Unicaja la baja de Jaime?

Indudablemente, el Unicaja le va a echar de menos. Era un jugador que estaba en un estado de forma excepcional y que aportaba muchísimo al equipo. Cuando pasa esto siempre alguien da un paso adelante y sus compañeros tienen calidad, así que alguien dará un paso al frente. Yo el año que llegué al Estudiantes, el equipo venía de descender, y causó impacto que yo decidiera salir con Jayson Granger y con él como segundo base. Él es un grandísimo chaval.

Peyton Siva y Luke Sikma son los líderes del equipo. Pero hay un campeón NCAA como Giffey e interiores potentes como Thiemann, Giedriatis, Nnoko€ El Alba es un hueso.

Estoy muy contento porque hemos podido hacer un buen equipo, mantuvimos el bloque del año anterior y lo que tenemos nosotros es que somos muy jóvenes. Sikma es el más veterano y después Siva, con 29 y 28 años. Somos un equipo joven. Y eso nos pasa factura en momentos determinados, por la falta de experiencia. Si somos capaces de hacer nuestro estilo y jugar con confianza, podemos sorprender.

Rebote y defensa son los puntos débiles del Unicaja, eso lo sabe Aíto, Himar y hasta Chicui.

Obviamente, los entrenadores prepararán los partidos como hacen siempre. Pero la filosofía de Aíto es enfocar todo en lo que hacemos. Somos un equipo que va bien al rebote, porque trabajamos esas situaciones y eso nos puede ayudar. Pero no pondremos un énfasis especial. Esas dos circunstancias nos vienen bien, porque somos un equipo enfocado en ataque. No somos demasiado duros. Estamos bien en defensa y recuperamos, pero por conceptos. Ya veremos si eso nos favorece.

¿Me da un resultado de estos play off de cuartos de final?

Muy difícil. Sería decir por decir, no soy capaz. Espero que podamos competir. Y que lleguemos a los finales igualados.

¿Iremos a tres partidos?

Lo veo a tres partidos. Lo veo más a tres que a dos si somos capaces de competir. El primero especialmente es el más importante.

Aíto y Málaga, ¿han hablado de su etapa en el Unicaja?

Hemos hablado poco. El año pasado estuvimos allí entrenando para jugar el Torneo Costa del Sol. Él sí me habló allí del club y la ciudad. También con el presidente (Eduardo García), que estaba por allí. Hemos hablado de jugadores de su época aquí en Málaga. Él se compró una casa y habla bien de Málaga y de su gente.

¿Cómo es la vida en Berlín para un grancanario?

La ciudad es maravillosa. Berlín es una preciosidad. La jornada laboral empieza muy pronto. A las seis y media estamos despiertos y comienza la rutina. Yo voy a todos lados en bici. Es muy cosmopolita, puedes comer lo que quieras. Hay muchas cosas que hacer y mucha historia. Hay todavía grandes diferencias entre el Este y el Oeste.

Ayudante entrenador, director técnico, director de 'scouting' internacional de los Atlanta Hawks€ ¿Qué le pareció la final de la Copa?

Me pareció un error muy grave, que puedes analizar y pensar que hay presión y los árbitros estaban condicionados porque se dan cuenta de que se comieron la falta anterior, y que hubiese decantado la final. Es un error que, no digo que quisieran compensar, pero sólo vieron dos tomas y quizá el subconsciente les dijo que el tapón era ilegal. Tenían que haber gastado más tiempo en verlo. Y por muy duro, lo que no se puede hacer es compensar. Fue muy desafortunado, porque la Copa fue muy buena y la final también. Y que la Copa, que hemos conseguido que sea el mayor evento de Europa, se empañe así es una pena. Me preocupa más lo que está pasando ahora con el baloncesto con lo que montó el Madrid y los árbitros. En Grecia se montó lo mismo con Olympiacos. También hay polémica con Efes y Fenerbahce. Al igual que Partizán y Estrella Roja. Si todos montamos esto con los árbitros... No podemos salirnos de los cauces. Las amenazas de estos equipos es para reflexionar, hay que huir de estos extremismos.