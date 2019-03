Vitoria, primero; Berlín, después

Se acabó el parón. Por fin. El Unicaja vuelve hoy a la competición en Vitoria, 17 días después del fiasco copero en Madrid contra el Iberostar «de cuyo partido no quiero acordarme». Por delante, 40 minutos de Liga en la pista del Baskonia, una cancha tradicionalmente bastante esquiva para los intereses verdes.

El partido es importantísimo por lo que está en juego en la parte alta de la clasificación, pero a nadie se le escapa que estamos hoy ante el partido previo de la eliminatoria europea contra el Alba de Berlín. Pocas veces Europa prima sobre la Liga Endesa. Muy pocas. Pero esta vez la realidad es la que es. Perder hoy en Vitoria contra el Baskonia no sería ningún trauma, queda mucha Liga por delante y habría tiempo de sobra para subsanar ese hipotético error. Sin embargo, lo del próximo martes en Berlín y el próximo viernes en el Carpena, contra el Alba de Aíto, es un «aquí te pillo aquí te mato» de manual. Dos partidos sin retorno en los que estará en juego el futuro europeo del campeón de la Eurocup 2017.

Es difícil aparcar esa «finalísima» continental contra los germanos, pero esta tarde-noche no queda otra. El Unicaja debe hoy centrarse en su cita contra los vascos, un duelo clásico de la ACB entre dos de los pocos campeones de Liga que ha dado la historia, al margen de los equipos «futboleros».

Habrá que ver cómo responde el Unicaja después de tantos días sin competir y, sobre todo, después de tantos días sin entrenar. Y es que Luis Casimiro recuperó el miércoles a todos sus internacionales y han sido solo tres jornadas de trabajo al completo para recuperar sensaciones y preparar estos próximos partidos.

La mejor noticia es que hoy volverá a jugar Carlos Suárez. El capitán, tras dos meses de baja por un problema muscular, regresó en el partido copero a buen nivel, aunque muy lejos de su mejor estado físico. Estas dos semanas largas que han pasado desde entonces le han servido para mejorar a todos los niveles y esta noche será ya uno más para sumar en favor del equipo.

El partido tampoco es que sea como para despreciarlo. En juego está hoy la tercera plaza de la Liga. Bueno, más bien el empatar con el Baskonia en la tabla porque ellos tienen 14 triunfos y el Unicaja 13, pero ganaron en el Carpena en la primera vuelta de forma contundente, 64-81, por lo que es casi ciencia ficción pensar en que los verdes ganen hoy por 18 y superen en la tabla a los vascos.

Si Carlos Suárez es la nota positiva, la negativa es que no están ni tampoco se les espera para partidos inmediatos ni Alberto Díaz ni Jaime Fernández. La ausencia del base viene de largo y la del escolta es novedad después de que se rompiera en la «antepenúltima» jugada de los cuartos de final de Copa. Jugar sin tu MVP no es una buena noticia. Desde luego, Sasu Salin y Adam Waczynski deberán dar un paso al frente para minimizar su ausencia. Si no será casi imposible sorprender al Baskonia y también superar al Alba en el play off europeo.

El rival tampoco es que tenga la enfermería precisamente vacía. Al contrario, los de Velimir Perasovic están bastante castigados por las lesiones. La última, para hoy mismo, es la de Matt Janning, con una fascitis plantar. La verdad es que su baja es un alivio porque es un tirador de esos que casi siempre hacen daño. El americano no estará hoy como tampoco el excajista Jayson Granger, lesionado en el tobillo, ni su jugador franquicia, Tornike Senghelia, con una distensión en el ligamento cruzado. La buena noticia para los vascos es el regreso del argentino Patricio Garino, que será un arma más para su perímetro.

No será una tarde-noche sencilla. Los vascos le tienen tomada la medida al Unicaja. De hecho, el Baskonia ha ganado los últimos cinco duelos directos a los verdes, que no saben lo que es ganar al Baskonia desde el 7 de mayo de 2017. Pero ya se sabe que las estadísticas están para romperlas.

La cita es a las 19.30 horas en el Buesa Arena. Tras el partido, viaje a Bilbao y mañana vuelo directo hasta Alemania para la cuenta atrás para el play off de cuartos de final de la Eurocup contra el Alba. Pero paso a paso. Primero, Vitoria; después, Berlín.