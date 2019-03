Alba de Berlín: Un equipo fiel a la filosofía de Aíto

El Alba espera al Unicaja dispuesto a aprovechar el factor campo a favor. El base Silva, el alero Giedraitis y el interior Sikma, su columna vertebral.

El Alba de Berlín es un equipo muy del sello de Aíto: defensa agresiva, robos de balón, mucha actividad de manos atrás, trabajo sobre las líneas de pase e intento continuo de salir al contraataque. Una filosofía de juego que le permite anotar una media cercana a los 20 puntos por partido en transición. Cuando el ataque es en estático, los jugadores tienen libertad para decidir en función de la defensa que plantea el equipo rival.

Es evidente que la plantilla del equipo alemán no tiene grandes nombres en el panorama del básket europeo, pero es cierto que este Alba es un bloque que funciona como equipo por encima de las individualidades. Y ahí está una de las claves de su éxito.

Si hay que destacar algún jugador, quizás la tripleta Siva-Gedraitis-Sikma es la columna vertebral que el Unicaja deberá vigilar especialmente si quiere estar dentro de un par de semanas en el play off de semifinales de esta Eurocup.

Estos son los jugadores del Alba que se encontrará el Unicaja en frente en esta eliminatoria de cuartos de final que arranca esta tarde-noche en cancha alemana.

1. Joshiko Saibou: Jugador de rotación

Escolta con pasaporte alemán. Bueno en defensa, inconsistente en su tiro de 3. Muy activo. Atlético, peligroso en situación de tiros abiertos.

3. Peyton Siva: Líder intelectual

Su base titular. Cuando ha estado lesionado, el Alba ha sufrido. Tiene muy buenas piernas. Va muy bien en el uno contra uno, tira bien de 3 puntos tanto en tiros abiertos como tras bote. Puede defender a todo el campo perfectamente. Muy rápido. Explosivo. Nada egoísta en su juego. Buen pase y visión de juego. Uno de sus jugadores más peligrosos. Un jugador clave para los esquemas de Aíto.

5. Niels Giffey: Complemento

Alero alemán con un buen tiro rápido de 3 puntos. A veces lo utilizan como «4». No es un anotador, pero siempre suma para el equipo en ambos lados del campo. Puede penetrar. Cambia bien en defensa porque puede defender en varias posiciones. Muy listo atrás.

9. Jonas Mattissek: Intermitente

Muy joven. Escolta. Puede jugar bloqueo y continuación, también tirar de 3. No es constante en la rotación. A veces tiene mucho protagonismo y otras veces no participa mucho del juego, aunque Aíto ha contado con él en partidos importantes.

10. Tim Schneider: Polivalente

Jugador que ha ido a menos desde la llegada de Aíto. Muy buena planta. Puede jugar de «3» y de «4». Por lo que sea, esta temporada está jugando muchos menos minutos de los que le dio Aíto la temporada pasada. No pone el balón en el suelo, solo hace tiros. A nivel defensivo sufre mucho si el alero rival pone el balón en el suelo.

15. M. Hermannsonn: Puro anotador

Es un escolta con cuerpo de base. Anotador puro. Muy parecido al excajista Jon Stefansson. Es un «jugón». Ha estado 4 años en la NCAA anotando mucho. Puede penetrar, tirar tras bloqueo, jugar bloqueo y continuación. Una gran amenaza exterior. Asume muchos tiros en el Alba. Buena actividad en defensa.

22. Franz Wagner: Joven

Zurdo. Tirador. Fundamentalmente de tiros abiertos. Es el jugador joven por el que ha apostado Aíto esta temporada.

25. Kenneth Ogbe: Proyecto

Llegó durante la temporada. De la cantera del Bayern, internacional en categorías inferiores sub 18 y sub 20 con Alemania, ha estado en la Universidad de Utah. No ha tenido excesivo protagonismo hasta ahora.

31. Rokas Giedraitis: Estrella

El alero titular. Tirador muy rápido de 3 puntos. Excelentes piernas. Corre muy bien el contraataque. Va bien al rebote en ambos lados de la pista. En defensa, sufre en los bloqueos directos. Se ha adaptado muy bien al sistema de Aíto. Otro de sus jugadores clave a los que habrá que atar en corto.

32. Johannes Thiemann: Gran físico

Ala-pívot. Aíto lo utiliza para las rotaciones. Muy físico, va duro al rebote. En ataque es residual. No va a sumir muchos tiros ni posesiones. Va a ayudar en el rebote. Trabajador. Gladiador. Muy del gusto del baloncesto de Aíto. Es germano-americano.

35. landry NNoko: Atlético

Fichaje de media temporada. Su jugador más atlético en el juego interior. Juega muy bien el bloqueo y continuación. Puede jugar de espaldas en el uno contra uno. Tiene experiencia europea en Italia. En defensa es muy fuerte en el uno contra uno. Buena movilidad de piernas.

43. Luke Sikma: Referente

La referencia del equipo. Ex del Tenerife. Juega de «4». Pone siempre el balón en el suelo en el uno contra uno. Puede jugar de espaldas en el poste bajo. Pasa muy bien y es una amenaza en el tiro de 3. Sobre él generan mucho juego. Puede hacer bloqueo y abrirse o bloqueo y continuación. Le da al equipo mucha consistencia en ataque.