La Eurocup comienza en Berlín

El cuadro malagueño, tras su pésimo partido en Vitoria, hace borrón y cuenta nueva para ganar esta serie.

Todo lo vivido, sudado, sufrido y viajado en la Eurocup hasta ahora no vale para nada. Los 16 partidos de «preparación» que disputó el Unicaja hasta ahora en la segunda competición continental, de octubre a febrero en la Fase Regular y el Top 16, carecen de sentido, más allá del hecho de haber superado pruebas y rebasado obstáculos de un nivel medio.

La verdadera Eurocup, lo importante de la competición, lo que te lleva a la gloria o te hunde en la miseria, arranca esta tarde en el Max Schmeling Halle de Berlín (19.00 horas/Teledeporte), donde le espera el Alba de Aíto García Reneses y sus jóvenes huestes.

El Unicaja comienza a jugarse hoy su futuro en la Eurocup. Lo hecho hasta ahora le ha dado para llegar a este cruce de cuartos de final con el factor pista perdido ante el Alba, un rival que llega en buen momento, con alguna lesión y tras perder la final de su Copa ante el Brose en los últimos segundos. El equipo malagueño comparece en Berlín con lo puesto, debido a la paupérrima imagen ofrecida en la Copa y en su partido del domingo en la ACB en Vitoria, sin Jaime Fernández ni Alberto Díaz, y con la imperiosa necesidad de agarrarse a la competición.

El camino está marcado por el propio Unicaja de hace dos temporadas. Aquel equipo llegó al cruce de cuartos de final, también con un equipo alemán (Bayern Múnich), con el factor pista perdido (como ahora), hecho un verdadero desastre. No había esperanza a la que agarrarse, porque el grupo no había funcionado en todo el curso y el Bayern era un rival muy serio y bien montado. Pero el Unicaja, en aquel momento de extrema presión, se transformó. Es cierto que había mucho más material humano (Nemanja Nedovic, Jamar Smith, Kyle Fogg o Jeff Brooks), pero las sensaciones eran realmente malas. Como ahora.

Ganar hoy en Berlín, midiendo el nivel de los dos equipos, no se antoja una misión imposible. El Unicaja, a pesar de las lesiones y su nula intensidad defensiva de las últimas fechas, tiene más recursos que el Alba Berlín. Claro que si pretende competir con una defensa similar a la que exhibió contra el Baskonia va a resultar del todo imposible. Su imagen, por momentos, fue penosa. Y así va a resultar imposible ganarle a los berlineses a domicilio.

La plantilla tuvo un viaje muy accidentado ya que hubo retrasos en el vuelo de Bilbao a Frankfurt, de donde hizo escala a Berlín, tras el partido del domingo en Vitoria. Demasiados contratiempos, algo que no necesita para nada esta plantilla, a la que se ve por ahora muy fuera de su lugar.

Del Alba llama la atención la juventud del plantel, que se sustenta en la dirección de Peyton Siva, por fuera, y tremenda versatilidad de Luke Sikma, ex del Valencia Basket. El veterano técnico de 72 años es uno de los atractivos de este play off al mejor de tres partidos. Aíto dirigió al Unicaja durante dos temporadas y media, en las que se sentó en 139 ocasiones en el banquillo verde. De 2008 a mitad de la temporada 2010/11, donde fue cortado por el club, tras una relación ya deteriorada por múltiples circunstancias y no clasificarse para la Copa del Rey, en un partido ante el Gran Canaria en el que pidió un polémico tiempo muerto a 3 segundos del final, con 19 puntos abajo y con un Carpena repleto de pañuelos. «Málaga es muy fuerte por dentro. Y tienen muy buenos tiradores, que querrán hacernos las cosas muy difíciles. Pero si logramos ganar el primer partido, por supuesto, todo es posible», comentó ayer García Reneses.

Será una eliminatoria durísima y muy abierta. Ellos son jóvenes y el Unicaja no sabe contemporizar, así que se prevé un partido a muchos puntos, jugado a la carrera. La serie, ocurra lo que ocurra, viene el viernes a Málaga.