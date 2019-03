Casimiro: "Espero un partido rápido, de mucho esfuerzo físico y de mucha exigencia"

Luis Casimiro compareció este jueves en la sala de prensa del Palacio Martín Carpena en la previa del gran partido que le espera a su equipo ante el Alba Berlín, cita en la que los verdes buscarán este viernes una victoria que les permita clasificarse para las semifinales de la Eurocup. El técnico está satisfecho por la victoria del martes en la capital germana y por tener ahora el factor pista a favor, pero es consciente de que los alemanes no lo pondrán fácil en este segundo partido y que el equipo deberá hacer un buen trabajo los 40 minutos si no quiere verse obligado a volver a viajar de nuevo a Alemania la próxima semana para jugar el partido de desempate.

El técnico no quiso hablar del milagro ocurrido el martes en la pista de los germanos, en la que su equipo remontó 21 puntos en contra para colocar la eliminatoria 1-0 a su favor. "Nosotros no queremos mirar atrás. El de Berlín era una parte de tres posibles y hay que olvidarlo rápidamente. Seguir aprendiendo de lo que hacemos bien, pero pensando solo en el viernes. El objetivo es solo mirar hacia adelante".

El coach verde sabe que tiene su equipo una ocasión de oro de cerrar la eliminatoria. "Hemos recuperado el factor cancha. Dependemos de nuestro trabajo, de nosotros mismos. El factor Carpena siempre no ha dado un extra de motovación y de energía. Tener a nuestro público enchufado en los momentos importantes es algo bueno para nosotros", explicó.

Casimiro espera 40 minutos muy complicados en los que el equipo deberá dar lo mejor de sí mismo. "Hay que evitar sus canastas fáciles, no perder balones, leer bien su defensa y acertar con buenos porcentajes. Allí, en la segunda parte, tuvimos porcentajes muy meritorios. Tenenos que seguir en esa línea. Alba y nosotros jugamos muy rápido, con tiros rápidos, buscando el rebote ofensivo. Hay que saber que el partido puede ir bien o mal, pero cambiar en cualquier momento. Muchas veces el éxito se mide por lo que ganas, pero también por las veces que te levantas. Y este equipo se ha levantado varias veces", explicó.

Para el preparador cajista, la situación límite del Alba, que está obligado a ganar, no varía el plan que espera del partido. "Igual que nosotros, son conscientes de que es un segundo partido de tres posibles. Me preocupa su rapidez a la hora de encontrar canastas fáciles, su capacidad para jugar al contraataque, que sus jugadores no encuentren tiros cómodos y lo tercero dominar el rebote al mejor equipo de rebote de ataque de toda Europa. Tenemos que estar pendientes de estas situaciones porque esos detalles son los que nos harán competir y ganar. Espero un partido rápido, de mucho esfuerzo físico, de mucha exigencia. Es su estilo. Eso y una defensa de muchísima actividad. Tenemos que evitar que nos roben balones. Ellos tienen un estilo muy definido y tenemos que estar preparados", explicó. Tampoco descarta alguna sorpresa de Aíto para este segundo partido. "Hay que estar alerta de las posibles evoluciones tácticas de Aíto. Tenenos que estar preparados para lo que pueda venir", aseguró.

El técnico manchego del equipo de Los Guindos fue cuestionado sobre el cambio defensivo radical de su equipo en Alemania de la primera a la segunda parte, algo quen él achacó a cuestiones de tipo mental. "Somos el mismo equipo y los mismos jugadores, pero con diferente actirud. Es un tema de aspecto mental, de concentración. En el primer tiempo no respondimos a lo que teníamos que hacer y en el segundo, sí".

El técnico ve al equipo listo para la batalla, aunque todavía con dos bajas y algunas secuelas físicas. "No me planteo si el equipo está en el mometo que yo quiero. Lo que tenemos que hacer es estar preoarados para el siguiente reto. Alberto y Jaime evolucionan bien. Alberto ya está en la penúltima fase de su lesión y Jaime sigue avanzando. Hay que esperar que estén pronto para ayudar al equipo. Shermadini tiene un golpe en la cadera, tiene dolores desde el partido contra el Baskonia. Tiene molestias, pero las típicas de la temporada. Estamos preparados al 100% para el partido. Es el momento de todos, de que todos los jugadores sumen y aporten . Es el momento de que el equipo dé el máximo".