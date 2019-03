Dolorosa derrota de un Unicaja impotente ante el Alba de Berlín

Una versión muy pobre del Unicaja, con todo aparentemente de cara, en un Carpena abarrotado para la ocasión, mandó al limbo la opción de certificar por la vía rápida su pase a la semifinal de la Eurocup ante un Alba Berlín mejor de principio a fin en esta segunda entrega de la serie europea de cuartos de final. El Unicaja no hizo los deberes. No supo. Perdió y ahora deberá jugárselo todo a una carta, el miércoles de la próxima semana, pero en cancha alemana, en un "más difícil todavía".

Después del martes de resurrección vivido en Berlín, con una remontada imposible y pasando del infierno al cielo en esos segundos 20 minutos en el Max Schmeling Hall que ya son historia del baloncesto cajista, lo de esta noche era una «final» en la que estaba prohibido fallar. El Unicaja lo sabía, el Alba lo sabía y el Carpena también lo sabía. Pero lo cierto es que casi ni hubo opción para el ansiado 2-0.

El 81-101 final pone al Unicaja ahora en una situación límite en Europa. El miércoles hay que asaltar otra vez Berlín o despedirse definitivamente de una Eurocup que este viernes se le atragantó al equipo y a su afición, enfadadísima al final del partido por lo visto sobre el parqué.

Estaba cantado que los 40 minutos del Carpena iban a ser muy duros. La situación límite del rival apuntaba a una «guerra» cuerpo a cuerpo desde el salto inicial. El Alba asumió su riesgo y estuvo mejor. Este equipo de Aíto no tiene nada del otro mundo. No hay una estrella rutilante ni tampoco anda sobrado de talento. Pero sí está cargado de «currantes». De tíos que saben lo que quieren. De jugadores que son conscientes de sus limitaciones, pero que también son listos para hacer lo que tienen que hacer, cuando lo tienen que hacer. Una receta que, por ahora, les devuelve el factor pista y les pone el cartel de «favoritos» de cara a lo que esté por venir el miércoles próximo en el O2 Arena de Berlín.

La defensa cajista volvió a ser en este segundo partido un arma de destrucción masiva para las opciones de los de Luis Casimiro. El rival se fue por encima de los 100 puntos y así es que es imposible ganar a nadie. También hicieron daño desde la línea de 3 (56%). Y entre unas cosas y otras... pues 1-1 en la eliminatoria. Y ahora a sufrir.

El«Factor Carpena» no fue determinante esta vez. La «Marea Verde» llenó el Palacio casi hasta la bandera, pero se echó en falta ese ambiente mágico de las grandes ocasiones, ése en el que el Unicaja se siente cómodo, en el que el equipo verde se crece y el que el rival se achica. No hubo esa atmósfera especial porque el Alba estuvo bien y porque el Unicaja no contagió a los suyos. Cuando el Carpena muerde todo es más fácil. Esta vez no mordió y el equipo también lo notó.

Para que los verdes se cuelen la próxima semana entre los cuatro mejores equipos de esta Eurocup 2018/2019 habrá, desde luego, que mejorar muchísimo. Porque van 80 minutos de eliminatoria y en 60 largos ellos han sido mucho mejores. Las cosas como son.

En definitiva, que la cuenta atrás para el miércoles a las 19 horas está ya en marcha. Por el medio, el partido de Liga Endesa de esta domingo contra el Delteco GBC. Aunque los focos apuntan casi de forma exclusiva ya al O2 Arena de la capital de Alemania. Allí esperan 40 minutos que decidirán si sí o si no. Si el Unicaja sigue vivo en Europa o se queda con la Liga como único objetivo por delante. El reto es de aúpa. Pero a pesar de esta dura derrota hay que creer en ellos. Si lo hicieron una vez, pueden hacerlo de nuevo.