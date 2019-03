Teledeporte deja tirado a la afición del Unicaja

La afición del Unicaja está de uñas con Teledeporte. El canal temático de TVE no ha emitido el Unicaja-Alba Berlín de este viernes por la noche, ni por televisión ni a través de su página web, a pesar de que había anunciado que lo iba a ofrecer. Tanto por su parrilla de programación como a través de redes sociales, Teledeporte informó de que iba a dar el encuentro de Eurocup.



"DIRECTO BALONCESTO EUROCUP PLAY OFF ¼ FINAL 2º PARTIDO UNICAJA MÁLAGA - ALBA BERLIN DESDE MÁLAGA. AL Descanso DIRECTO PROGRAMA CONEXIÓN TELEDEPORTE", reza la parrilla de programación de Teledeporte a las 20.40 horas. Pero ni rastro del partido y, en su lugar, pruebas de snowboard que han enojado a los aficionados del Unicaja.



Las redes sociales son un clamor y cargan contra TVE y Teledeporte. No hay ningún tipo de comunicado y se apunta desde algunos perfiles de redes sociales que es la causa de la huelga convocada para este viernes por los derechos de la mujer.