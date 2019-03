Casimiro: "Más que preocupado estoy responsabilizado"

La suerte, ahora sí, está echada para el Unicaja. El equipo malagueño vivió este martes al mediodía su última sesión de trabajo para preparar el tercer encuentro de cuartos de final en Berlín. El Unicaja se juega el pase a las semifinales de la Eurocup y debe ganar en el Mercedes Arena al Alba Berlín, tras el 1-1 de la serie de cuartos. El entrenador cajista, Luis Casimiro, espera lo mejor de sus hombres en tierras alemanas y explicó este martes en la previa del choque que, más que "preocupado" se encuentra "responsabilizado" por la situación y este match ball tan prematuro en Eurocup. "No estoy preocupado... A ver... Siempre incluso cuando ganas, uno está preocupado. Ves las carencias del equipo y a vosotros os transmito una cosa y dentro otra, es de perogrullo. Estoy más responsabilizado que preocupado", acertó a decir el manchego.



Casimiro admitió que el de este miércoles es un partido que hay que ganar "sí o sí". "Es el último partido de la serie, es el partido donde hay que ganarlo como se dice normalmente: sí o sí. Con buena mentalidad, preparación y reconocer por dónde vienen los problemas. Estar con intensidad física y evitar canastas fáciles. El topicazo sí o sí son muchos detalles previos para ganar el partido".





El @unicajaCB se entrena en Málaga antes de ir a Berlín a jugarse el pase a semifinales de la Eurocup pic.twitter.com/xJ8Imety5N — La Opinión Deportes (@LOMA_Deportes) 12 de marzo de 2019

El entrenador verde dijo que el equipo se encuentra "bien". "A los equipos se les miden por las veces que uno se levanta. Era muy importante ganar a Gipuzkoa, aunque nadie lo reconozca, porque era difícil de jugar.No se puede estar mal, hay que desarrollar nuestra profesión con pasión y lo que haya pasado no tiene trascendencia", prosiguió el técnico cajista sobre el encuentro.Se ha demostrado que el factor cancha no tiene mucha influencia, me da igual dónde tenga que jugar. El factor cancha no garantiza el éxito y lo relativizaremos", explicó Casimiro, que no hace mucho caso de lo que dice la historia. Y es que el Unicaja ha ganado cinco de los siete encuentros que ha jugado en Berlín. "La historia dice eso, algunos no la hemos vivido y otros sí. Es un partido definitivo de play off. Es una oportunidad de ganar y desarrollar todo el trabajo que debemos hacer al máximo de ambición, mental y física para competir y a partir de ahí nos irá bien".Sobre el encuentro, Casimiro dijo que los cajistas van a "incidir en lo físico y en igualar la actividad". "Y evitar canastas fáciles y será más fácil así. Puede haber sorpresas tácticas. Las variaciones y evoluciones pueden haber, en algún momento intentar sorprender, yDelante tendrá a uno de los mejores entrenadores de la historia del baloncesto español "Aíto desde que yo era niño ya entrenaba y ha hecho cosas muy interesantes para el baloncesto. Te fijas en entrenadores con experiencia y que hacen buenas cosas.porque todos están sumando. Algunos jugadores son la llave y me preocupa todo el equipo. Hay una cuestión clave que es evitar canastas fáciles, evitar puertas atrás y rebotes ofensivos".El juego interior puede ser un factor desequilibrante. "Ellos tapan bien la pintura y posiblemente seamos mejores hombre a hombre, pero estratégicamente nos cuesta conseguir puntos en la pintura.sí que defender va a ser una baza fundamental en el encuentro de este miércoles. "Hay muchos puntos porque las posesiones son cortas, hay muchos tiros en carrera y ellos tienen porcentajes muy buenos, sería ideal que tendiesen a sus porcentajes habituales. Si sus números tienden a la normalidad estadísticas nos ayudará. Hay que trabajar para hacerlo. Hay jugadores con porcentajes muy altos ellos no tuvieron esos porcentajes ante el, y tiraron liberados también".No tiene ya manías Casimiro y tampoco quiso explicar cómo prepara él personalmente este tipo de partidos. "Yo hago mi trabajo y cada uno que saque sus conclusiones. Lo que no voy a hacer es explicar cuál es mi trabajo. Hay de todo. Algunos jugadores lo pueden contar si lo cuentan, y si no los exjugadores.no me ha dio mal y llevo más de 20 años en esta profesión, entonces no voy a explicar el trabajo"."No tengo ninguna manías. Incluso cuando los clubes no daban traje, hace unos años, variaba las corbatas, las cambiaba. No iba a jugar con la misma camisa sin lavar. No tengo ninguna, si no pues no viviría. Si todo depende de circunstancias que puedas hacer o dejar de hacer...". El equipo se fue este lunes de comida de confraternización al Hard Rock Café , algo que él valora como positivo, aunque no le gustó que se hiciera público por el revuelo que hubo en la instalación al ver a toda la plantilla del Unciaja.y se hizo público y no sé porqué, se genera corriente para concienciar al grupo y que el grupo se una y esté más junto, y es bueno para el grupo", finalizó.