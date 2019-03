El Unicaja romperá con Spalding y negocia ya con la firma Joma

El Unicaja tiene decidido cambiar de marca de ropa para la próxima temporada. El club de Los Guindos no va a renovar su acuerdo con Spalding, firma estadounidense con la que viene trabajando, de forma más o menos satisfactoria, desde el verano de 2013. Spalding ha puesto firma y diseño a las equipaciones del club desde el último lustro, pero la relación entre las dos partes no va a continuar, según pudo saber La Opinión. De hecho, el Unicaja ya mantiene contactos avanzados con la marca deportiva española Joma, con quien hay buena sintonía, según apuntan estas fuentes, y con quien hay conversaciones muy avanzadas. No se descarta incluso, según estas fuentes, que ya se haya cerrado un acuerdo y que tanto el primer equipo como todas las categorías, tanto de chicos como de chicas, pasen a vestir la marca Joma en unos meses.

Desde 2013, la firma Spalding ha sido la encargada de vestir al club. Han sido cinco temporadas en las que se logró avanzar mucho en el diseño de la primera equipación, con la consolidación del morado que ahora está más patente que nunca en la historia reciente. Sin embargo sí que han existido diversas complicaciones con el proveedor de ropa y material, ya que hubo graves problemas de suministros el año pasado, cuando Spalding cambió la fábrica con la que nutre al Unicaja.

La decisión está ya tomada en la sede de la entidad, y tanto los equipos masculinos como femeninos pasarán a vestir Joma, una marca muy popular que, sin embargo, no acaba de entrar en el mundo del baloncesto. En la ACB, Joma sólo viste al Movistar Estudiantes. Fuera de nuestras fronteras se encarga de vestir al BK Ventspils o al Torun polaco.

Sí que es mucho más popular en otras disciplinas, siendo incluso el patrocinador oficial del Comité Olímpico Español. Una excelente carta de presentación que Joma añade a sus patrocinios en fútbol, con Villarreal, Getafe y Leganés, en España; Sampdoria y Atalanta, en Italia; Tolouse, en Francia; Dinamo Minsk, en Bielorrusia; o Swansea, en Inglaterra. Joma es el patrocinador de la selección española de balonmano y viste a las «Leonas» de rugby.

Joma fue este pasado verano el espónsor principal del Campeonato del Mundo de Veteranos que se celebró en Málaga. Y ahora esta marca volverá a la Costa del Sol para incorporarse al Unicaja.