Herbalife-Unicaja: Día 1 del resto de la temporada

Luis Casimiro, en su peor momento en Málaga, regresa a Las Palmas, donde triunfó el pasado curso

El Unicaja arranca esta noche en Las Palmas el primer día del resto de la temporada. Tras la triste eliminación europea del miércoles en Berlín, al equipo verde solo le queda ya la Liga Endesa para competir durante los próximos tres meses. Primero, con las 12 jornadas que faltan de la Fase Regular. Y después, con el posterior play off por el título que durará lo que el equipo sea capaz de aguantar en esa lucha entre los 8 mejores en la que nadie duda/dudamos que el Unicaja va a estar presente.

Tras el batacazo de Berlín, toca levantar la cabeza y mirar al futuro. La temporada arrancó de forma ilusionante, con el equipo jugando bien y ganando muchos partidos. Pero por unas cosas y otras, lo cierto es que no dio la talla en la Copa del Rey, no ha dado la talla en la Eurocup y ahora solo le queda la «bala» de la Liga para apostar por, al menos, unas semifinales que, por otro lado, no le garantizarían una plaza en la próxima Euroliga si el Valencia Basket o el Morabanc Andorra se la ganan a través de la Eurocup. Vamos, que el futuro está entre marrón y negro.

El equipo viaja a Las Palmas para jugar frente a un rival en horas bajas, al que jugar este curso la Euroliga le ha hecho mucho daño, pero que hoy rebosa ilusión por el debú liguero en el banquillo amarillo de Pedro Martínez, que esta misma semana ha aceptado regresar a la Isla para tratar de reflotar el proyecto, que lleva varios meses coqueteando con la zona de descenso.

Su estreno en la máxima competición continental, anteayer, frente al Darussafaka turco fue, desde luego, triunfal, con victoria 84-64 en un gran partido de los amarillos.

El partido será especialmente emotivo para Luis Casimiro, que regresa a Las Palmas después de cambiar el pasado verano el Herbalife por el proyecto del Unicaja. El técnico manchego fue muy «culpable» la pasada campaña de que el equipo claretiano firmara el mayor éxito de su historia, al clasificarse para la presente Euroliga. Hoy, Casimiro regresa a Canarias en su peor momento como técnico cajista, tras caer a las primeras de cambio en la Copa y también en el play off de la Eurocup, en un último mes para olvidar.

Cancha esquiva



La verdad es que el Gran Canaria Arena no parece el mejor sitio para resucitar. A pesar de que esta temporada el Herbalife no está en su mejor momento, lo cierto es que el Unicaja siempre sufre en sus visitas a Las Palmas. El Unicaja no gana allí desde octubre de 2014, cuando se impuso por 67-74. Son ya 27 los partidos disputados por estos dos equipos en el Gran Canaria Arena, con un balance de 17-10 favorable a los locales.

El Herbalife Gran Canaria marcha en 14ª posición en la tabla, con 7 victorias y 15 derrotas, pero ¡ojo! porque los isleños son el segundo mejor equipo la Liga Endesa en mates (3,59 por partido), además del tercero en rebotes ofensivos (12,05 por partido), y el quinto en recuperaciones (7,23). Sobre todo lo de los rechaces es preocupante porque ya se sabe que el equipo cajista sufre bastante en ese departamento del juego.

En cuanto a los jugadores más peligrosos del cuadro rival, la tripleta exterior DJ Strawberry (10,4 puntos), Marcus Eriksson (10,5) y Clevin Hannah (11) es la principal referencia ofensiva del conjunto canario. Además, el equipo insular ha encontrado en las recientes incorporaciones de Jacob Wiley (12,5 ptos. de media) y Corey Jefferson (13) a sus mayores amenazas en ataque del juego interior. Asimismo, Ondrej Balvin (6 puntos y 6 rebotes por partido), Eulis Báez (9 puntos) y los nacionales Xavi Rabaseda, Albert Oliver y Oriol Paulí repiten en una plantilla que la pasada temporada hizo historia en la isla con Casimiro al mando del banquillo.

Habrá que ver cómo reacciona el equipo tras lo de Alemania. Hay muchos jugadores señalados. Los dos bases, Waczynski, Wiltjer... El equipo necesita que ellos reaccionen y ellos están también obligados a reaccionar, sobre todo mientras se sigue a la espera de que Alberto Díaz y Jaime Fernández regresen de sus respectivas lesiones.

La cita es a las 20.30, hora peninsular. No va a ser nada fácil, pero el Unicaja necesita ganar para recuperar sensaciones y, sobre todo, porque el objetivo ahora no es otro que acabar la Fase Regular entre los cuatro mejores para jugar el play off de cuartos de final con ventaja de campo y así poder soñar con estar en semifinales.