Jiménez: "Esto lo curan los resultados"

Objetivos, ambiciones, ilusiones, lesiones... El director deportivo del Unicaja, Carlos Jiménez, compareció este martes por la mañana ante la prensa para analizar la actualidad del equipo, que está "tocado" por la doble eliminación en la Copa del Rey y en la Eurocup, confirmando su apoyo a la plantilla y mostrando su "desilusión" por no haber cumplido con estos dos objetivos, y por ende, las complicaciones extra para regresar a la Euroliga. "Yo siempre hablo de ilusiones, desde que jugaba. El objetivo es consecuencia del trabajo que hagas. La ilusión es hacer un grupo competitivo que llegue. Hay que proteger al grupo. Todos tienen los máximos objetivos y quieren estar presentes en esa competición, y el club tiene esa exigencia", comentó el madrileño, en su quinto año ya como responsable del área.

No quiso ahondar en si éste es su momento más delicado al frente del club, y trató de respaldar siempre a la planilla, pidiendo a los jugadores "concentración" porque la temporada aún no ha acabado. "No creo que sea el más duro. Nos estamos recuperando de un golpe duro", apostilló. "Hasta que no acabe la temporada estoy a muerte con ellos", dijo, dando las claves de la crisis actual, eliminados de Liga y Eurocup. "A la situación del equipo le encuentro una explicación lógica. Si logramos que el grupo se rehaga esperamos hacer un buen final de temporada. Lo que le pido al equipo es que compita, que sea más regular, que haya buenas sensaciones, que algunos jugadores recuperen su nivel", afirmó.

El equipo tiene un serio problema defensivo, algo que para el director deportivo se cambia con "confianza". "La defensa es un tema de confianza. El que llegues un segundo más tarde es todo confianza y concentración. Cuando no estás bien de confianza pierdes más la concentración y todo lo que ocurre te afecta más. Que hagan un esfuerzo por estar más aislado, que se aíslen de la situación".

Y sobre la plantilla, en la que no se plantean cambios, manifestó que los jugadores "están muy expuestos a todo". "No sólo a prensa (que no sois la prensa), hay mucha gente que opina y lo que recibe no es bueno. Cuando eres jugador, estás hipersensibilidad a todo lo que ocurre, lo bueno y lo malo. Ellos lo llevan a una situación de pérdida de perspectivas y eso acarrea un problema de confianza y concentración".

Por eso, y como todas las crisis, Jiménez zanjó: "Esto lo curan los resultados, es lo que marca los éxitos y fracasos; las crisis y las buenas dinámicas. Y la mejoría pasa por que esos resultados te hagan competir, y si compites te acercarás y eso ha funcionado toda la vida".

Respecto a la actual crisis del equipo, el director deportivo habló de un amplio abanico de motivos y causas. "No hay un único motivo. Los equipos pasan por muchos momentos de la temporada. El rival también juega, tienes momentos malos de algunos jugadores, puedes estar cansados de viajes, hay lesiones... hay un montón de motivos. No se puede achacar a un tema en especial. El equipo no ha estado equilibrado".

"Hay parte de la afición que está decepcionada, todavía queda mucho por delante. No sé si la decepción viene por el exceso de júbilo del principio, se generaron muchas expectativas. Pero el grupo se ha desequilibrado. Al principio estuvo fuerte y se le pidió al grupo un esfuerzo entra. Si le trasladamos esto al equipo, de decepción, nos equivocamos. Tenemos una posibilidad importante", prosiguió.

Amplia comparecencia

Su comparecencia de 50 minutos en Pórtico de Velázquez giró alrededor del apoyo a la plantilla, donde no se pretenden hacer cambios. "No hace falta que se les amenace con cambios. Los mensajes que han de recibir son positivos y también de responsabilidad. Cuando acabe la temporada valoraré esto, pero mientras mi apoyo es total. Para mí es más importante lo que consigan que lo que yo piense ahora mismo. Las eliminaciones son un golpe duro, por la desilusión y la pérdida de objetivos. Ante esta situación pensamos que lo mejor es confiar en ellos, transmitirles esa confianza y que sepan que todo pasa por el trabajo que cada día sean capaces de hacer. Esa concentración les hará volver a su nivel", comentó Jiménez.

Habló primero de la eliminación en la Copa del Rey. "La decepción de la Copa queda un poco lejos, porque la competición no te permite lamentarte. Íbamos con mucha ilusión y no conseguimos competir. Estamos obligados a corregir errores y recuperar el buen tono que el equipo tuvo a principios de temporada". Y también habló de la prematura eliminación en la Eurocup a manos del Alba. "El mazazo ha sido más duro, nos aparta da la competición y por la forma en la que se produjo. La clasificación al Top 16 nos obligaba a jugar en campo contrario. Tras el primer triunfo en Berlín teníamos la sensación de adquirir un buen nivel competitivo. El equipo se desequilibró sin Jaime y Alberto, y lo que pasó con Carlos. Pero luego no estuvimos a la altura en Málaga. Volvimos a Berlín. El equipo se compitió pero los minutos de bloqueo no impidieron sacar el partido adelante. El grupo acaba muy tocado, es un golpe duro. El equipo es consciente de la ilusión que había respecto a seguir adelante".

Ahora la clasificación para la Euroliga se complica. "Podemos pelear por ser cuartos, por supuesto. Todo eso pasa por que la gente recupere la confianza. Lo han demostrado a comienzo de temporada, no estamos elucubrando. Es responsabilidad nuestra y la Euroliga tiene su propio sistema de clasificación. Hemos de preocuparnos de lo que podemos hacer al respecto. Lo que podemos hacer es clasificarnos lo mejor posible y veremos qué se consigue. La situación es complicada ahora. Es una ilusión que tenía el grupo y el club, pero no todo está solo a nuestra mano. Hemos de de preocuparnos de lo que podemos controlar. Que les influya lo menos posible. La Euroliga es una consecución de lo que realmente te ganes. Pasaba por ganar la Eurocup y se ha cerrado. Hay que pasar página. Lo que nos compete, debemos quedar lo mejor posible. Ya veremos si es una consecuencia o no del trabajo que has hecho. El sistema que se ha creado, sabemos que si estamos en la Euroliga sabemos que el año que viene no estamos. Es un objetivo injusto. El hecho de que sea un objetivo no debe convertirse en una decepción. No hemos conseguido el objetivo de ganar la Eurocup o la Copa... ¿qué hacemos? ¿Recogemos y nos vamos?", se preguntó el director deportivo cajista.

El equipo vive ahora un día a día diferente. Con un solo partido a la semana y fuera de dos competiciones. "Nos cambia todo el panorama. Tendremos más tiempo para entrenar, para solucionar problemas y mostrar la confianza que el grupo tuvo a principio de temperada, y esperar que el equipo se equilibre. El club les muestra todo su apoyo. Ya no hay margen de error y queda la ilusión de lo que queda por delante. Estamos obligados a rehacernos y ellos han de revertir la situación", continuó Jiménez.

Jiménez explicó que las lesiones de jugadores clave y con carácter, como Alberto Díaz, Jaime Fernández o Carlos Suárez han sido clave. "Hemos perdido a jugadores muy sólidos, cada uno a su manera. Tenemos a Carlos, Jaime y Alberto, que son justo los jugadores que estamos hablando que no hemos podido hablar con ello. Algunos más sólidos están presentes, pero de otra manera, porque no están en la pista. Lo están intentando", prosiguió.