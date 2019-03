Victoria del Valencia y derrota del Andorra, en las semifinales de la Eurocup

No hubo sorpresas ayer en la primera entrega del play off a tres partidos de las semifinales de la Eurocup. El Valencia Basket, en un partido muy sufrido, en el que el excajista Will Thomas fue clave en los minutos finales, se deshizo del Unics Kazan ruso por 69-64, una victoria que le deja a los taronja a solo un paso de la finalísima. El viernes, segundo partido en Rusia. Por su parte, el MoraBanc Andorra perdió 102-97 en la pista del Alba Berlín, que también se queda a un triunfo de la finalísima europea.