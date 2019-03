El problema del Unicaja no es la Euroliga

"H­a sido un mazazo", confesaba Carlos Jiménez, el director deportivo del Unicaja, este martes por la mañana, delante de un montón de micros y cámaras, y de una docena de plumillas, en una larga charla de casi una hora. Sí, sí que lo ha sido. Quedar eliminados de la Eurocup, así de golpe, ante el Alba de Berlín de Aíto García Reneses, ha sido una puñalada trapera. El Unicaja ha pasado en unos años de competir en la Euroliga con CSKA, Maccabi, Fenerbahce, Olympiacos y compañía, a perder un play off de cuartos de la final de la Eurocup contra el Alba Berlín.

Como los 8.000 aficionados del Unicaja no saben bien hacia dónde se dirige el club, no queda otra que quedarse con lo que dicen los números. Los números no engañan. Que para eso el propietario de la entidad es el que es. Y los resultados no ponen al Unicaja en una «ilusionante» Euroliga. Lo que dicen es que no nos da ni para pasar de los cuartos de la Eurocup. Esa es la realidad. Por dura, triste y complicada que sea.

Ahora que se buscan contrincantes con los que batallar ya les digo yo que la Euroliga no es el enemigo. Ni, por supuesto, el problema. El problema del Unicaja es que no se ha podido meter ni en semifinales de la Eurocup. Ése es el debate. El único y el real.

Qué presupuesto tenemos, cómo se gestiona y qué queremos hacer con nuestro proyecto, con nuestro club y con nuestra pasión, que es el Unicaja. He ahí el verdadero centro del discurso y, por ende, del problema. No hay que inventarse molinos de viento a los que lanzar balones imaginarios. Tampoco buscar contrincantes o rivales inalcanzables, sino trazar estrategias, saber negociar con el interlocutor adecuado y comprar billete, en turista o bussiness, en el tren bueno. Ese que perdió el Unicaja cuando la Euroliga le dejó sin la valiosa Licencia A en pleno proceso de recomposición del evento, ya que hasta entonces ni se discutió ni se dudó en Málaga aquellos guiños y reglas de la Euroliga que nos permitían jugar su competición siendo novenos de la ACB.

Para volver a jugar la Euroliga hay que ganar la Eurocup o ser el mejor sin Licencia A de la Liga Endesa (siempre que ningún equipo ACB gane la Eurocup). Esas son las reglas. «No se puede cambiar lo que no está en nuestra mano», vino a decir Jiménez. Y no le falta razón al mandatario cajista. Pero no podemos matar la «ilusión». Que no nos digan que no podemos soñar. Que nadie nos impida alcanzar sueños y lograr retos. Que sea el trabajo, por supuesto, el que marque el rumbo. El comienzo, el destino y el final. Y que seamos capaces, tras 16 años jugando Euroliga y 11 el Top 16, de volver a meter ahí la cabeza. ¿Cómo? Siendo influyentes y utilizando esos 16 años como enseñanza. Con agenda y contactos. ¿Qué pasó con ese sistema piramidal de descensos de la Euroliga y ascensos desde la Eurocup? Un sistema revisable con méritos deportivos. Es una opción que sigue ahí, y por la que habrá que presionar y luchar en los despachos hasta la extenuación.

Porque el club cuenta con el mejor patrocinador de la historia del baloncesto español y europeo. EL MEJOR. Unicaja Banco y Fundación Unicaja soportan a este club y apuestan por el básket. ¿Que hubo descensos presupuestarios en los últimos años? Así es. Tan cierto como que el pasado curso, cuando se volvió a la Euroliga, entre Unicaja Banco y Fundación Unicaja subieron el presupuesto en dos millones y pico. ¿Volverán a apostar a ese nivel? Pues por qué no. Porque si el equipo compite y gana, y si el Carpena responde y si esos 8.000 abonados siguen creciendo... ¡Claro que sí!

No podemos comparar este Unicaja al de hace 10 años. Presupuestariamente hay una diferencia de cuatro o cinco millones. Pero sí que debemos poner la lupa en el Unicaja que hace dos cursos jugó también la Eurocup, con una diferencia presupuestaria mínima respecto al actual. Y aquel Unicaja que ganó milagrosamente la Eurocup en Valencia tenía una plantilla tremendamente superior a la del actual curso. Les pido que echen un vistazo, jugador a jugador. El ejemplo de poner en la misma balanza a Jeff Brooks con Kyle Wiltjer es ya desolador. Y si hablamos del juego exterior verde... Kyle Fogg, Nemanja Nedovic y Jamar Smith (su marcha es un verdadero Poltergeist verde), más el fiasco de Oliver Lafayette con el incipiente Alberto Díaz (el último botín de la cantera) más Waczynski y Dani Díez. No quiero seguir, para no desanimarles. ¡Claro que tenemos que saber dónde estamos! Pero con 11 millones de presupuesto también estamos obligados a ser exigentes, a no equivocarnos y a hacer plantillas más competitivas. Con líderes, carácter, tiradores, músculo y sentimientos.

Ocurra lo que ocurra, la temporada 2018/19 del Unicaja aún necesita de más de 11 partidos para agotarse. Esas 11 jornadas de Fase Regular de la ACB más el play off. Algunos ya quieren que se hable únicamente del próximo proyecto. Que si fichajes, que si renovaciones, que si cesiones... Otros siguen abatidos y desmoralizados por la eliminación de la Eurocup. Pero quedan 11 citas y el play off. Y la certidumbre, además, de que este Unicaja supo jugar muy bien y competir y ganar en los primeros meses de competición. Y la realidad palpable, también, que los equipos de Euroliga llegan fundidos a final de curso en la ACB. En un mes, Alberto y Jaime estarán de nuevo jugando. En dos, arrancará el play off. La temporada no ha acabado. Necesitamos volver a ilusionarnos. Con hechos, claro.