Cuádruple experiencia para no repetir errores

Este fin de semana arrancan las eliminatorias de la fase de ascenso a la Liga Femenina 2, aunque el Unicaja jugará su primer partido el domingo siguiente, día 31, visitando al CB Ciudad de Dos Hermanas (el CAB Estepona sí jugará mañana contra el CD Roquetas BC). En el caso de las cajistas, será el segundo intento consecutivo de subir a LF2, después de que la temporada pasada se escapara el objetivo en la Final Four que se celebró en Los Guindos y en la que se coronó campeón el Asisa Alhaurín de la Torre, representante costasoleño esta temporada en esa segunda categoría del baloncesto femenino nacional.

Hay que recordar que una vez que terminó el pasado domingo la Liga Regular, ahora arranca la fase de ascenso con el cruce de octavos de final, a doble partido. Después hay que pasar otra eliminatoria de cuartos para alcanzar la primera Final Four, en la que tomarán parte los 4 mejores equipos de Primera Nacional de toda Andalucía. Los dos mejores de esa Final a Cuatro serán los que se jugarán el ascenso definitivo, en una nueva Fase Final de 4 equipos, con sistema de competición de todos contra todos, en la que se unirán los dos mejores conjuntos de Canarias. Ahí ya solo habrá premio para el equipo ganador, que será el que jugará la próxima temporada en Liga Femenina 2.

Hasta ahora, los síntomas que ha mostrado el Unicaja son muy positivos. Las dirigidas por Lorena Aranda se han paseado desde que arrancó la Liga en octubre ganando los 22 partidos que han jugado, la mayoría de ellos, además, por diferencias sonrojantes para sus rivales. El problema es que es exactamente el mismo guión que el que tuvo el equipo el pasado curso, en el que el Unicaja barrió también en la primera fase, no tuvo ningún problema para clasificarse para las dos fases finales, pero acabó sin el premio del ascenso.

Con el único objetivo de no repetir errores y lograr, esta vez sí, subir de categoría, el pasado verano el Unicaja salió al mercado en busca de la experiencia y la veteranía que le faltó al equipo en esos últimos partidos del curso pasado, en los que los nervios y la juventud extrema de la plantilla verde impidieron alcanzar el objetivo.

La base malagueña Gema García, la pívot canaria Verónica Matoso, la polivalente jugadora castellonense Noelia Masiá y la interior marbellí Claudia Alonso fueron las elegidas en verano para reforzar un plantel con mucha calidad y ahora, también, experiencia en categorías superiores. Las cuatro asumen su papel y son conscientes de que a partir de este fin de semana deben ser las que guíen al equipo a la gloria de la LF2.

Gema García, con 15 años de experiencia en el baloncesto profesional, lo tiene claro. «Yo lo que más puedo aportar a mis compañeras es claramente experiencia. He jugado muchas fases de ascenso, muchos campeonatos y al final eso es importante. El año pasado el equipo no tenía experiencia y este año tenemos un equipo con más veteranía».

Noelia Masiá tiene solo 20 años, pero no lo parece por su manera de expresarse ni por lo claras que tiene sus ideas. La elegante jugadora castellonense también sabe lo que es jugar Liga Femenina 2 y tiene claro lo que puede darle al equipo. «Sobre todo calma y mucha serenidad cuando lleguen los momentos decisivos de la fase de ascenso, transmitir a las demás tranquilidad en esos instantes en los que hay que parar y eso las que tenemos más experiencia podemos aportarlo».

De la misma opinión es Vero Matoso. «Las cuatro que llegamos el verano pasado estamos aquí por la experiencia que tenemos de jugar partidos de más calidad, como los que nos encontraremos en la fase de ascenso, porque los de la Liga no son reales a los que nos vamos a enfrentar ahora. La experiencia que tengo para lectura del juego, rebotes y puntos creo que puede ayudar al equipo para el ansiado ascenso».

A la hora de comparar esta temporada con la pasada, las más veteranas evitan hablar de «miedo» a que se repita la historia de hace un año, aunque sí hablan de «incertidumbre». La marbellí Claudia Alonso lo explica: «Miedo no hay en el vestuario, pero sí hay incertidumbre por el qué pasará, aunque el equipo tiene más experiencia que el de la temporada pasada y estamos con más seguridad de poder cumplir el objetivo». De igual opinión es Masiá: «Miedo no sería la palabra, el equipo este año tiene a dos jugadoras de muchísima calidad, como son Gema y Vero, y al final individualmente son determinantes en esta categoría. Miedo, no, pero un poco de incertidumbre a la espera de que llegue el momento. Al final, cuando llegue la fase de ascenso, podemos tener un gran día o un día malísimo, que es lo que pasó el año pasado. De todas formas estamos tomándonoslo muy en serio y tenemos en la cabeza que no queremos que pase lo mismo. Vamos a trabajar día a día para llegar lo mejor posible al momento de la verdad».

Mucho trabajo desde agosto

La paleña Gema cree que el trabajo diario es tan bueno que el miedo a repetir errores está descartado. «Lo bueno de este equipo es que trabajamos muy duro, sabemos que la fase de ascenso va a ser muy dura, que los rivales se están reforzando, pero confío mucho en mi equipo y en las cosas que se están haciendo. Yo creo que con el ritmo que llevamos toda la temporada, podemos conseguir el objetivo. Miedo no hay en el vestuario para nada».

Vero Matoso incide en la idea de la base internacional malagueña. «No noto miedo en el vestuario, aunque es verdad que el equipo es muy joven, son muy niñas y ellas cuando hemos jugado algún partido amistoso se les nota un poco más de nervios, les falta picardía. Lo que tenemos bueno es que los entrenamientos son muy duros y tenemos un plus del día a día entrenando que suple a los partidos de Liga tan fáciles. Creo que las pequeñas han dado un paso adelante con la veteranía que hemos aportado las nuevas».

Claudia Alonso apunta la receta para lograr el ascenso. «La receta para ascender es que seamos un equipo, que estemos todas juntas. Si luchamos todas unidas, creo que llegaremos mucho más alto. Estamos preparadas para jugar ya por el ascenso. Estamos entrenando muy bien, muy duro y estamos preparadas para cuando juguemos contra equipos que nos exijan lo máximo poder responder con nuestro trabajo».

Noe Masiá incide en el tema del compañerismo. «Veo al equipo preparado para ascender porque además de lo que mostramos, trabajamos mucho día adía y creo que si fuera hoy la Fase de Ascenso estaríamos perfectamente preparadas para competir por subir. Yo veo muy bien al equipo, estamos muy bien entre nosotras y eso se ve en la pista. Es verdad que ahora ha venido una nueva jugadora y hemos frenado un poco el ritmo para que la americana se meta en el grupo. Por eso nos falta un pequeño periodo de adaptación. Pero todo está fenomenal», asegura.

Vero Matoso va más allá en la importancia de «equipo unido». La jugadora canaria es clara con sus palabras. «Estamos muy unidas, hay mucho feeling y eso realmente es un plus y se nota a la hora de buscar el objetivo. Creo que eso nos va a ayudar y creo que eso será fundamental. Lo tengo clarísimo. Ascenderemos si las que están en la pista, las que están en el banco y las que no están convocadas estamos todas a una. Estamos preparadas para ascender. El equipo está mentalizado desde el día 1».

Sin rival en la Liga Regular

El hecho de haber tenido una Liga Regular tan cómoda en la que ningún rival ha plantado cara al Unicaja tampoco se lo plantean las cuatro jugadoras cajistas como un problema. «Ganar tan fácil es verdad que puede ser un hándicap, pero en los entrenamientos trabajamos el aspecto mental para que eso no ocurra en la fase de ascenso. Hemos tenido partidos ajustados cuando hemos jugado la Copa Andalucía o amistosos contra equipos de LF2. Ahí se ha visto que somos un equipo que puede jugar finales apretados y luchar contra cualquiera y poder ganar», asegura Claudia Alonso.

Igual opina Gema: «Ganar tan fácil no debe ser complicado porque estamos compitiendo entre semana. Hemos jugado contra equipos masculinos, contra equipos de Liga 2... o sea, que no llevamos desde septiembre pegando palizas. Eso se nota. Sabemos que la fase de ascenso no va a tener nada que ver con la Liga Regular. Somos conscientes de ello y eso es lo importante».

La hora de la verdad ha llegado. El próximo fin de semana arranca la fase de ascenso para ellas. Por delante dos eliminatorias directas y dos Fiinales a Cuatro. Tan cerca... y tan lejos.