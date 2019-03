Casimiro: "Tiene mucho mérito sacar este partido adelante"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro Palomo, se mostró satisfecho por el triunfo ante el Obradoiro en un partido muy reñido, por el que sintió muy satisfecho y advirtió de que "así serán los 10 siguienntes" porque "a estas alturas de competiciones no habrá partidos fáciles, todos serán complicados", explicó el coach verde, que felicitó a sus jugadores por la victoria de este domingo.

"El Obradoiro hizo buenas defensas, nos ha hecho trabajar para leer esos ajustes y los tiros abiertos no han entrado. Hemos estado bien en defensa, pero no estábamos en nuestros números. Defendimos con bastante regularidad en todo el partido y ellos se fueron y nos han comenzado a entrar tiros y se ha activado mejor la defensa, y eso junto hizo que recuperáramos la diferencia y hemos sacado la diferencia para ganar el partido", explicó el manchego sobre el encuentro.

No fue un encuentro bonito, pero el entrenador se queda con la victoria y cómo el equipo se recuperó. "La sensación que me da es felicitar a los jugadores porque se han vuelto a rehacer a todos los problemas. Si no se podía rizar el rizo, hoy hemos jugado con un base natural solo. A pesar de todos los problemas, el equipo se ha vuelto a rehacer y les he felicitado por la gran implicación en el trabajo y porque su mentalidad ha sido muy buena, rehaciéndose a todos los problemas, con un solo base", dijo, en relación a los problemas de lesiones que le privaron de hacer jugar a Alberto Díaz, Jaime Fernández y a Ryan Boatright. "Boatright está lesionado y veremos el día a día. Ojalá puedan estar todos. Vamos a ir viendo día a día. Ojalá que vuelva a 100 por 100", deseó.

Sobre el palo recibido, tras la eliminación de la Eurocup. "Ya hemos reseteado, ya lo ha demostrado el equipo. Somos cuartos empatados con otro equipo. Y eso es lo que el equipo mira. El objetivo es trabajar el próximo día en los entrenamientos. Queda mucho en el sentido de importaancia y quedan 10 partidos, afrontando cada día y afrontando cada reto".

Alabó también a Milosavljevic. "Él lo ha vuelto a hacer, igual que el equipo. No sé cuántas van ya las veces que hemos superado problemas y hemos seguido compitiendo. Dragan ha reactivado en esa posición al equipo. El equipo no estaba defendiendo mal, pero no estábamos anotando. Ha tratado de ayudar en todo lo posible, lo cual que alegra mucho por él", manifestó.

No quiere dar Casimiro ningún tipo de previsión sobre los lesionados: "Vamos mirando día a día, lo bueno es que el equipo está bien posicionado. Tiene mucho mérito sacar este partido adelante. Si algún jugador se incorpora en el trabajo diario pues bienvenido. Vamos a seguir soportando lo que nos venga".

Y habló sobre el debut del joven Lucas Muñoz en el primer equipo, con dos puntos desde el tiro libre: "Conforme ha ido el partido me hubiese gustado utilizarlo antes, no le quería cargar de responsabilidad al chico, entonces ha sido testimonial su debut. Me hubiese gustado darle más. Lucas nos ha ayudado mucho y por eso ha sido uno más, y nos ha ayudado en una semana de mucha carga e intensidad. Y lo ha hecho con esfuerzo, intensidad y calidad, sin echar en falta que no hubiese calidad cuando estaba entrenando. Se ha ganado jugar hoy, pero no le quise forzar hoy", finalizó.