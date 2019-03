Hace poco me tocó ir a jugar al colegio Valle Inclán con mi equipo preminibasket. En el Valle Inclán juegan sus partidos algunos de los equipos de CB El Palo. Jugar allí es sinónimo de vivir un gran ambiente de baloncesto, con todas las canchas ocupadas por partidos de diferentes categorías y ver el patio lleno de niños y familias, educados en el baloncesto. Es toda una experiencia muy positiva que os recomiendo.

Para mí es mucho más especial ir a jugar allí. He pertenecido a ese club, alguno de mis jugadores son ahora entrenadores en ese club, tengo muchos amigos y he jugado decenas de partidos en esas canchas. Ahora, hay otro motivo principal por el que jugar en el Valle inclán se convierte en diferente. Y es que allí le veo a él. Cuando entras al patio tu mirada se va para el cuartillo de los balones a ver si lo encuentras. Y allí está él rodeado siempre de niños dándoles los balones para que se vayan a calentar. Cuando lo ves, estás frito por acercarte y saludarle. Él no sabe que juegas allí y cuando se da cuenta de que estás se le enciende la cara de alegría. No hace falta que te diga lo que te quiere, lo demuestra. Su cara de alegría es la misma que la mía al verle y creo que tampoco necesito decirle lo mucho que le quiero. Él lo sabe. El abrazo que te da es letal porque está lleno de cariño pero también de dolor porque no veas si aprieta el tío mientras te llena de besos...

Allí en El Palo todo el mundo lo quiere. Es imposible no quererlo. Con su cámara al hombro no se cansa de hacer fotos de los diferentes partidos que se juegan. Esa es una de sus pasiones, la fotografía. La otra, la fisioterapia. Por eso está haciendo un curso de masajes, porque él no ve límites a nada, como debe ser. Y siempre va por delante de todos. Cuando se pusieron de moda las bicis eléctricas, él tenía la primera. Y la más chula. Ahora lo vi con su moto eléctrica allí aparcada en la puerta de su cuartillo del material donde también tiene escondido algo para llevarse al cuerpito, que él hambre no pasa. Hacer deporte ya le cuesta más, que eso cansa dice...

Cuando estábamos juntos en el campus, el primer día que llegan todos los chicos y chicas era increíble. Los niños y sus familias no se acercaban a ti a preguntarte quién sería el jugador del Unicaja que vendría a visitarnos ese turno. Todo el mundo preguntaba dónde estaba «Mon». Así te das cuenta de que en ese campus se crea algo especial que te atrapa y no te suelta ya para toda la vida y que no necesitábamos estrella que nos visitara.

La estrella era «Mon». En el campus desarrollaba otras de sus pasiones: la música, que se sabe todas las canciones con las coreografías incluidas, y el baloncesto. Esto del baloncesto ya es otro cantar. Son míticos sus lanzamientos de espaldas desde medio campo. Míticos porque hay que ponerse casco para verle ejecutarlos, no porque meta alguno.

«Mon» es el campus de Unicaja. Allí se disfraza para el «Pasaje del terror», tenía su liga interna, controlaba a la perfección la entrada del comedor. Bueno, no tan perfectamente que si eras colega te dejaba colarte. En el campus celebrábamos su cumpleaños y se enamoraba de una monitora diferente cada verano. Y también teníamos nuestros enfados porque no le dejaba una habitación con baño para él y su socio Jordi. Pero se le pasaba enseguida, hasta que en el siguiente turno se enteraba de que iba a la misma habitación sin baño.

Él es un tío especial. Lo es porque es genial. Pocas personas tan geniales como él conozco. El baloncesto me regaló muchas cosas bonitas, por eso soy un privileagiado. Sin duda, una de esas cosas bonitas fue conocer a «Mon» y tenerle como amigo. Sé, porque me lo demuestra, lo mucho que me quiere. Lo único que espero es estar a la altura de demostrarle que es reciproco y que yo lo quiero a él, como mínimo, lo mismo que él me quiere a mí.

Sólo me queda esperar a que llegue el siguiente día que me toque jugar en el Valle Inclán para sentir baloncesto base y de formación. Y para verle a él y que nos demos unos de esos abrazos llenos de cariño y de dolor, por lo que aprieta el tío...