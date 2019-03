Lucas hace su sueño realidad

Luis Casimiro: «Se ha ganado jugar»

Lucas Muñoz, con 18 años, un mes y ocho días, debutó ayer con la camiseta del Unicaja en un partido oficial. Ante un Carpena entregado, el joven canterano verde saltó a la pista con el llamativo dorsal «0» cuando sólo restaban 51 segundos para la conclusión del encuentro. Lo que pasó a partir de entonces ya no lo olvidará jamás este joven cordobés, en Málaga desde edad infantil, y que se ha ganado a pulso una oportunidad con los «grandes». Capitán del equipo de Liga EBA, en edad júnior aún, Lucas es un jugador muy aprovechable y con futuro. Un base con carácter, como demostró en su debut, cuando recibió una falta personal -precisamente de otro base canterano como Pepe Pozas- y fue a la línea de personal.

Lucas no se arrugó desde la línea de 4,60 metros y convirtió los dos tiros libres, para júbilo de un Carpena que estaba entregado al canterano.

Tras el debut del joven Lucas Muñoz en el primer equipo, con dos puntos desde el tiro libre. Luis Casimiro habló maravillas sobre el chico, que se ha entrenado toda la semana con el equipo, debido a las lesiones de Ryan Boatright, Alberto Díaz y Jaime Fernández. «Conforme ha ido el partido me hubiese gustado utilizarlo antes, pero no quería cargar de responsabilidad al chico, y entonces ha sido testimonial su debut. Me hubiese gustado darle más», se sinceró.

Casimiro confesó que el canterano ha sido un jugador muy importante durante toda la semana, ayudando «como uno más». «Lucas nos ha ayudado mucho y por eso ha sido uno más, y nos ha ayudado en una semana de mucha carga e intensidad. Y lo ha hecho con esfuerzo, intensidad y calidad, sin echar en falta que no hubiese calidad cuando estaba entrenando. Se ha ganado jugar hoy -por ayer-, pero no le quise forzar», finalizó. Lucas es un chico feliz. Esta semana volverá a entrenarse con el primer equipo.