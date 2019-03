Algo pasa con Boatright

Jugadores, cuerpo técnico y médico celebran la canasta de Carlos Suárez que rompió el partido ante el Obradoiro, mientras que Boatright no mueve ni un músculo.

Jugadores, cuerpo técnico y médico celebran la canasta de Carlos Suárez que rompió el partido ante el Obradoiro, mientras que Boatright no mueve ni un músculo. ACBMedia / Mariano Pozo

El base ha jugado 15 partidos con el Unicaja, con 6,9 puntos, 2,7 asistencias y 6,5 de valoración, no ofreciendo el impacto esperado

Algo pasa con Ryan Boatright. Desde hace ya unas semanas se percibe que no existe buen feeling con el jugador, y su lesión de tobillo, que le hizo perderse el encuentro del Unicaja ante el Obradoiro, ha fracturado esa relación. El jugador vio todo el partido en el extremo del banquillo, vestido con ropa de calle, apenas sin levantar la vista y con la capucha puesta. Su comunicación con el resto fue inexistente y tan sólo se levantó de la silla cuando Lucas Muñoz, el joven canterano debutante, lanzó los tiros libres en su debut. Hay una instantánea que refleja a la perfección la escasa sintonía del base americano, la que ilustra esta información.

Carlos Suárez acababa de anotar el triple que puso el 68-55 en el marcador y que sentenciaba el partido. El capitán miró a todo el banquillo y, ¿qué se encontró? Pues a compañeros, cuerpo técnico y médico y lesionados eufóricos, puestos en pie y celebrando a lo grande esa canasta que remataba al Obradoiro. Desde Paco Aurioles, sentado y con el puño al aire, pasando por todos sus compañeros, que estaban en pie, involucrados en el partido y sintiendo junto al capitán. Shermadini, Roberts, Díez... Con especial mención para la «intendencia», con el fisio Mario Bárbara y el preparador físico, Diego Vázquez, con los brazos en alto y gestos de alegría y de rabia. Al final de la fila estaba Jaime Fernández, lesionado, con el polo del Unicaja, y también levantado con los puños en alto. Detrás de él se adivina a Alberto Díaz. ¿Y a su lado?

Cerrando el banquillo cajista, sentado, con la capucha puesta, sin mover un ápice su rostro, sin dejar entrever el más mínimo sentimiento, Ryan Boatright ni siente ni padece. Ajeno a toda la pasión que se vive a su alrededor, con sus compañeros eufóricos y casi 8.000 gargantas cantando el triunfo, el base del Unicaja asiste impertérrito y absorto, como en una burbuja.

No parece que el futuro del Unicaja y de Ryan Boatright sobreviva, ni siquiera, hasta final de temporada. Es vox populi que en el club no se está satisfecho por su rendimiento, que se ha ido desvaneciendo conforme avanzaron los partidos. Sus graves problemas de lectura en defensa le han supuesto al Unicaja de Luis Casimiro, más que una ayuda a las lesiones de Alberto Díaz y Jaime Fernández, otro torpedo más en la línea de flotación del equipo, otra vía más de agua para un plantel con graves carencias atrás. No ha sido, desde luego, un refuerzo para el Unicaja, sino un fichaje con poquísimo impacto.

El jugador no crea mal ambiente en el vestuario ni es mal chico. No hay ningún problema con él. Pero no ha sido ese jugador solvente que se esperaba y se necesitaba cuando el Unicaja lo fichó el 8 de enero. Siempre es complejo entrar en un equipo ya fabricado, con roles ya establecidos, y siendo además tan diferente a Alberto Díaz, el jugador al que vino a sustituir. En Málaga, el base ha contribuido, debido a su estilo de juego, a crear más inestabilidad que a aportar constancia y solidez. Luis Casimiro ha preferido siempre jugar con Roberts antes que con él.

De hecho, el Boatright que estamos viendo en el Unicaja, en cuanto a su aportación estadística, es más parecido al de esta última etapa gris en la G-League que en sus últimas aventuras en Europa. Con el Cedevita firmó en Eurocup 17,7 puntos de promedio. En la Liga de China, con los Guangzhou Long-Lions, promedió 24 puntos en cinco partidos. Pero en ese curso acabó la alegría ofensiva para el jugador, que bajó su aportación en puntos en sus siguientes destinos.

En el Besiktas se quedó en 9,5 puntos de media en los 21 encuentros que disputó. Y en la G-League en esta campaña, antes de dar el salto a Málaga, bajó a 7,4 con los Legends y a sólo 6 con Texas. En el Unicaja está firmando, en los 15 partidos que ha disputado, 6,9 puntos (37,7% de tres), 2,7 asistencias y 1,1 rebote para 6,5 de valoración en 13:57 minutos.

Boatright firmó un contrato hasta final de curso, aunque en un plazo de en torno a dos semanas estará ya disponible Alberto Díaz, y se espera que poco después ya se incorpore Jaime Fernández. El americano no ha acabado de convencer al cuerpo técnico y la actitud que se vio reflejada el pasado domingo en el Carpena no ayuda, en absoluto, a que pueda consolidarse aquí en Málaga. Boatright debería estar ya disponible para el domingo en Zaragoza ante el Tecnyconta. Claro que también se le esperaba para el Obradoiro...