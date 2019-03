A Luis Casimiro se le amontonan los problemas

No hay semana tranquila para el Unicaja esta temporada 2018/19. Desde que el equipo paró en la primera «Ventana FIBA», rara ha sido la semana en la que no ha vivido algún acontecimiento desagradable. Si no es por algún resultado negativo ha sido por las lesiones de Alberto Díaz, Carlos Suárez o Jaime Fernández. La eliminación de la Copa del Rey, el batacazo de la Eurocup... Y ahora, cuando al fin parecía que la normalidad volvía al equipo malagueño, Luis Casimiro Palomo se ha encontrado con otro miembro del equipo en la enfermería. Una faena porque el equipo sigue sin recuperar efectivos y la plantilla está en cuadro.

Adam Waczynski padece una distensión en el isquiotibial de la pierna, no se entrenó ayer y tampoco lo hará hoy, por lo que es seria duda para el encuentro que el Unicaja disputará este domingo ante el Tecnyconta en Zaragoza. El alero polaco está viviendo una temporada con muchos altibajos, aunque las lesiones le habían respetado hasta el momento. Adam se pone ahora en manos de los eficaces fisioterapeutas del club para activar su recuperación y estar cuanto antes disponible. El cajista estuvo ayer en Los Guindos, participando en el programa «One Team» del Unicaja junto a la Euroliga, esta vez con un colectivo de Síndrome de Down.

Quien sigue también sin entrenarse es Ryan Boatright. El base americano sufrió un esguince de grado uno (el más leve) en su tobillo en Las Palmas. Todo apuntaba a que el jugador podría ayudar ya el domingo ante el Obradoiro, pero tiene la zona inflamada y no jugó. Sigue al margen del equipo y a nadie debería extrañarle, tal y como ya se explicó en estas páginas hace unos días, que Boatright tenga los días contados aquí en Málaga con el Unicaja.

Entre otros motivos, porque Alberto Díaz ha comenzado ya a entrenarse junto a sus compañeros. El malagueño se lesionó el pasado 2 de enero, de nuevo, en el debut del Top 16 de la Eurocup ante el Valencia, sufriendo una rotura en el isquiotibial tras resbalar con la publicidad del parqué.

El tiempo de recuperación de la lesión se cifró, por los servicios médicos del Unicaja, en un plazo de tres meses. Ese límite concluye justamente el martes de la próxima semana.

No hay prisas con la puesta a punto del malagueño, aunque sí que se le quiere ir ya introduciendo en la dinámica del equipo. Y eso, claro, incluye viajes. Está previsto que el base sea uno más en la expedición a Zaragoza, y que participe en la preparación del encuentro, haga la sesión de tiro previa y la rueda de calentamiento. Sin embargo, salvo que el encuentro esté muy decidido, en uno de los dos lados, no se quiere forzar su reaparición y no jugaría. Se apunta que la semana que viene sí sería más propicio contar con él, con una semana más de trabajo junto a sus compañeros.

Y es que ya lo advirtió el capitán del Unicaja, Carlos Suárez, en una entrevista a La Opinión el miércoles, que Alberto aún tardará un tiempo en volver a ser ese jugador decisivo en defensa y fiable en ataque. «A Alberto le va a costar. La gente que no piense que va a llegar y va a ser aquí capitán general, porque si me ha costado a mí, que he estado fuera dos meses, imagínate a él que lleva fuera ya cinco meses fuera», dijo el capitán. Hay que tener paciencia con él. Y, especialmente, con su rendimiento.

Jaime Fernández aún sigue con su proceso de recuperación del bíceps femoral y está previsto que en un plazo de un par de semanas esté ya disponible y entrando también en la dinámica del equipo.

Mientras tanto, el canterano Lucas Muñoz será el domingo uno más de la partida. Está previsto que el cordobés de 18 años que debutó el pasado domingo ante el Obradoiro viaje con el equipo, sea uno más de la expedición y, si Luis Casimiro cree conveniente, salga a jugar a la cancha del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.