Luis Casimiro: "Si todo va bien, Alberto Díaz podrá reaparecer en Zaragoza"

Luis Casimiro habló este viernes en la previa del partido liguero que este fin de semana jugará el Unicaja en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza frente al Tecnyconta maño. El técnico cajista pasó revista a la situación médica de la plantilla, con buenas y malas noticias. "Alberto Díaz es la noticia positiva, ha llevado una semana de entrenamiento buena, completando casi todas las sesiones. Podría reaparecer en Zaragoza. A ver si todo va bien. Adam Waczynski creo que no llega, porque sigue molestándole el isquio en la zona dañada. Boatright no ha entrenado en toda la semana con el equipo. Sigue con ese tobillo dolorido, inflamado, sigue al margen del equipo", explicó

El que todavía debe esperar algo más de tiempo es el escolta madrileño Jaime Fernández, que no obstante será uno más este sábado en la expedición verde hasta tierras mañas. "Jaime está en un proceso de readaptación. Todavía no le permitirá jugar en Zaragoza, pero está en la fase última para reincorporarse. Es un jugador de buena calidad física, es una lesión menos complicada que la de Alberto. Está en el último escalón, el de la readaptación. Hay que evaluarlo día a día".

El equipo pensa ya en este esprint final de la Liga Regular, aunque sin hablar de objetivos deportivos tangibles. "El objetivo es diario, mejorar, queremos conseguir victorias, el mejor objetivo es la mejora individual y colectiva. El mejor objetivo es mejorar. Si lo hacemos acabaremos bien la temporada. Veo al equipo regular con la idea de mejorar. Semanas largas vienen bien después de otras que cuatro partidos a la semana. Podemos trabajar ahora detalles básicos. Son detalles defensivos y ofensivos, no nos vamos a aburrir. Darle más calidad al trabajo que hacemos. Ese trabajo requiere una intensidad máxima de esfuerzo. Cuando tienes que llegar sano a los partidos es difícil trabajar ese componente de mejora. Cargar al principio de la semana sin que acabe muy cansado el jugador es básico. Podemos trabajar más cosas del equipo contrario también", explicó.

Casimiro sabe que al equipo le espera un partido duro en el Príncipe Felipe de Zaragoza. "El Tecnyconta stá haciendo muy buena temporada, tuvo algún partido que perdió pero vuelve a estar magnífico de forma. La última victoria contra Baskonia es buena. Está haciendo muy buena temporada, con roles definidos, cada uno consciente de cuál es. Está con mucha confianza últimamente. Es un partido complicado, no hay partido de ACB sencillo. Lo que tenemos que hacer es muchas cosas bien", aseveró.

Al Unicaja le viene otro corte competitivo por el aplazamiento del partido de Liga que debería jugar dentro de tres fines de semana en La Fonteta, con motivo de la disputa de la final de la Eurocup por parte del Valencia Basket. "Tenemos casi otra ventana FIBA, una condensación de partidos después de estar descansando 15 días y tendremos una carga grande. Me gustaría que todo fuese más regular, con partidos cada fin de semana. Tendremos 15 días sin competir y después cuatro partidos en 10 días. Me gustaría que fuese más regular, pero la temporada nos ha venido así. Que nos saquen este partido ahí es normal para que el Valencia juega una final europea".

Sobre lo que no quiso hablar Casimiro fue sobre la opción de que el Unicaja pueda jugar la próxima temporada la Euroliga. "Todavía no sabemos si hay opción de jugarla. Cuando nos despejen esta incógnita podremos hablar más. Debe ser consecuencia de un buen trabajo. Debe ser un trabajo semanal, diario. Esperaremos acontecimientos. No debe condicionarnos a nivel profesional. Hay que competir bien y ganar partidos, eso no tiene que cambiar. Ahora mismo tenemos que pensar en la mejora y es un gran objetivo y ambicioso. Lo demás vendrá como consecuencia. El palo es duro tras la Eurocup y te tienes que rehacer. Es nuestro objetivo fundamental. Estamos en muy buena disposición y tenemos que hacer bueno ese trabajo", finalizó.