El Unicaja pierde un partido que tenía ganado en Zaragoza

El Unicaja tiró por la borda en los cuatro minutos finales el buen trabajo de los 36 anteriores en el Príncipe Felipe de Zaragoza (60-68), ante un Tecnyconta al que tuvo contra las cuerdas, al que no remató y que acabó dando la vuelta al marcador a 3 segundos del final, con una canasta más adicional de Seibutis para la que no hubo respuesta cajista en el desesperado último ataque del partido.

No hay excusas que valgan. El Unicaja tenía el partido en el bolsillo y lo dejó escapar porque sí. Es verdad que Stanley Okoye se disfrazó de superhéroe anotando todo lo que lanzó en esa fase decisiva del partido, con hasta dos manos por delante, tirando a tablero y de cualquier manera. Pero los verdes (de blanco esta vez) no debieron nunca permitir llegar al cara o cruz final. El penúltimo ataque de Roberts, por ejemplo, no tiene sentido. Y la falta posterior al escolta lituano del propio base americano, tampoco era necesaria. Dos errores claves, unidos a un apagón ofensivo contra la zona planteada por Fisac a 8 minutos del final (el Unicaja anotó 9 puntos en todo el último cuarto). Aspectos puntuales que pueden explicar lo inexplicable: que el Unicaja pierda un partido que ganaba por 12, 52-64, a 7:30 del final; y por 9, 57-66, a solo 5:21 del bocinazo definitivo.

La derrota duele especialmente por el contexto de un fin de semana en el que todo estaba de cara. Habían perdido el sábado el Valencia y el Joventut y la cuarta plaza estaba a tiro, pero al equipo le faltó intensidad y dureza mental para amarrar un objetivo que durante trenta y tantos minutos pareció al alcance de la mano, pero que se perdió a 3 segundos del epílogo.

Alberto Díaz fue, de largo, la mejor noticia que deparó este Tecnyconta-Unicaja. El base canterano saltó a la pista cuando al primer cuarto le quedaban 7 segundos de vida. El pelirrojo está fuera de forma después de muchos meses en el dique seco, pero estuvo sobre el parqué 18 minutos largos y las sensaciones fueron muy buenas.

Si nos abstraemos de esos minutos finales, el Unicaja fue un equipo serio en el Príncipe Felipe. No hizo un gran partido, pero le valió para ir por delante desde el arranque del segundo cuarto hasta esa maldita última jugada. Es verdad que a los de Los Guindos les costó un ratito entrar en el partido. Salió el Tecnyconta muy enchufado, con su línea exterior muy activa (11-6). Pero a los tiradores cajistas les empezaron a entrar los triples y el partido se igualó.

El primer arreón de los esta vez blancos llegó en el segundo cuarto. Con Alberto Díaz en la dirección, el equipo empezó a dominar el «tempo» del partido. Poco a poco, el Unicaja fue marcando distancias en el marcador (29-33, 31-40, 33-44...). El Tecnyconta frenó mínimamente la sangría al llegar el descanso, aunque la sensación en el intermedio era de que el Unicaja estaba más cerca de ganar que de perder el partido.

El tercer cuarto repitió el guión del arranque del partido. El Tecnyconta salió más metido y el partido se igualó, aunque los maños nunca se pusieron por delante. Un par de triples desde la esquina de Wiltjer en el esprint final del cuarto devolvieron al Unicaja una renta cómoda de 9 puntos, 52-61, con la que el equipo encaró los 10 minutos de la verdad.

El canadiense inauguró el último cuarto con otro triple (52-64). El +12 obligó a Fisac a pedir un último tiempo a la desesparada a partir del cual todo cambió. El Tecnyconta buscó lo que parecía imposible con una zona que se le atragantó al Unicaja. Mientras, Okoye empezó a anotar de forma compulsiva, tirando alguna que otra «mandarina» que se fue para adentro.

El rival se lo creyó, aunque el partido entró en el último minuto con 66-70. Entonces, el enésimo triple de Okoye (69-70), un ataque muy mal gestionado por Roberts y la posterior acción de 2+1 de Seibutis (72-70) a 3 segundos del final decidieron la suerte de un partido que el Unicaja nunca debió de perder y que el día que la Liga Regular eche el cierre veremos a ver si no resulta decisivo para perder un puesto de privilegio de cara al play off por el título.