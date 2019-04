Alberto Díaz: "Necesito recuperar mi mejor nivel"

Han sido tres meses de recuperación, tras su segunda lesión muscular de la temporada, pero Alberto Díaz ya está de vuelta. El base malagueño del Unicaja volvió a jugar en Zaragoza, donde jugó a un buen nivel tras un largo parón. Lo peor ya ha pasado y ahora se trata de volver a "recuperar el ritmo", como el propio jugador ha confesado este martes, en una entrevista que ha realizado el propio club. "Todavía me noto un poco falto de ritmo y necesito recuperar el mejor nivel, jugar sin dolor es un gran paso. He podido volver a jugar a pesar de la derrota, estamos dolidos".

El proceso ha sido largo desde que el malagueño sufrió el pasado día 2 de enero una nueva lesión muscular que le ha tenido tres largos meses en el dique seco. "Hemos dado un paso adelante y ya estoy con el equipo. Uno no está acostumbrado a ver los toros de la barrera. Cuando pasa algo así no lo controlas y no depende de ti, es complicado. Es duro estar desde fuera, pero ya hay que olvidar eso, ya ha pasado", reflexionó el jugador verde.

Alberto lamentó la mala suerte que ha tenido esta temporada con las lesiones y los problemas físicos. No hay que olvidar que a mediados de octubre se lesionó en la Eurocup en la pista del Mornar Bar, cortando de raíz su progresión. "Comencé bien, con ganas pero hay que reciclarse, el deporte es así. Ahora tenemos un proceso de trancisión y los compañeros me están ayudando en todo lo que pueden. Nos apoyamos unos a los otros".

El equipo tiene ahora nueve partidos por delante con un sinfín de objetivos, tanto colectivos como individuales. "Ahora nos vamos a recuperar para la recta final. El equipo está compitiendo cada vez más y es más sólido, y creo y confío que el equipo irá para arriba en esta recta final. Tenemos que ser sólidos en casa".

Alberto se muestra muy agradecido a la afición malagueña, por el respaldo que le ha dado en todo este tiempo. "Quiero darle alegría en el día a día al equipo, voy a darle energía. El público siempre ha estado conmigo y le quiero dar las gracias". Con Alberto ya recuperado, el siguiente será Jaime Fernández. El base-escolta madrileño apura su recuperación y estará listo para jugar ante el Joventut este próximo domingo.