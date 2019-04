Jaime: "Mi agente está aquí negociando"

Jaime Fernández, jugador del Unicaja, se encuentra negociando en estos días su mejora de contrato. Como ya se informó en su día, el Unicaja quiere que Jaime esté más tiempo en el club y que también suba su ficha, ya que cuando firmó por tres temporadas el pasado verano, al pagar un traspaso a Andorra, vino cobrando un sueldo bastante modesto. Jaime explicó este jueves, en la Cadena Cope, donde participó en una tertulia junto a Emilio Guerrero, que Quique Villalobos, su agente "está en Málaga" para hablar con el club, aunque es algo que no le "quita el sueño".

"Tengo contrato en el Unicaja. Estoy a gusto aquí, mi agente está aquí negociando, pero no me gusta hablar de temas de contratos. A mí me preocupa el partido del domingo y entrenar bien. Tengo dos años más de contrato, pero no quiero saber qué habla mi agente en sus comidas, pero él tampoco me cuenta mucho más. Yo estoy muy a gusto y quiero seguir aquí, pero no me preocupa porque tengo dos años más de contrato. Yo no sé nada. Sé más por lo que me llega al Twitter de lo que se publica que por lo que me cuenta mi agente. Quique (Villalobos, su representante) es discreto y yo soy entre tímido y discreto. Y me da reparo preguntarle por estas cosas. Me hacen perder el foco y lo tengo en el equipo. Estoy tranquilo porque tengo dos años de contrato, y si no tuviera contrato estaría preocupado. Yo estoy muy a gusto en Málaga y en el Unicaja, tengo dos años de contrato y no pienso en otros clubes, estoy tranquilo y tengo dos años más", insistió el jugador madrileño, que esta semana volverá a jugar tras dos meses lesionado.

El jugador habló del equipo, de las buenas y malas rachas. "Nada pasa por casualidad, muchas cosas pasan durante el año. No hemos sido lo suficientemente constante en las dos competiciones. Tuvimos momentos de juego excelentes y luego otros momentos, pésimos. Pero en un mismo partido y durante el año. Hemos tenido primeras partes espectaculares y segundas, malas. No hemos sido constantes en nuestro trabajo, Luis incide desde que empezamos en ser constantes, en máxima exigencia y trabajamos en ello, pero en los partidos a veces pasa. Y no te salen las cosas y dejas de hacerla. De esto llevamos pecando toda la temporada", dijo.

Jaime tiene le objetivo de jugar la Euroliga y piensa también en el título de la ACB. "Mi objetivo y el sueño es jugar con Euroliga, el club tiene condiciones para jugarla. Pero está donde te mereces y donde te lo ganas. Ojalá que podamos ir a por ello. Hay que llegar tan arriba como podamos, hemos ganado a grandes equipos y si podemos competir por cada partido podremos competir por un título", explicó.

El base-escolta piensa en el Mundobásket de 2019 aunque ve lejos la NBA. "El trabajo que hicimos en las "Ventanas" ha sido muy bueno. Scariolo confía en mí, pero mi puesto está muy caro. Yo no decido, si yo decidiera me llevaba. La NBA no me quita el sueño, veo muchos partidos, la sigo, he ido veranos a entrenar a EEUU y no lo veo, la verdad".

Sobre el juego verde, y su excesiva dependencia de tirar de tres puntos, explicó: "Nuestro juego es directo y tira de tres. Y si tenemos en le segundo 10 de posesión un tiro abierto lo tiramos. Jugamos de esta manera porque nos va bien. No tenemos que obsesionarnos y hay partidos que tiramos mucho de tres, pero eso es porque tenemos ventajas y tenemos que tirar".

Sobre el día a día, Jaime dijo que el equipo trabaja muchísimo. "En los entrenamientos pasamos mucho tiempo estudiando al rival, con dos o tres sesiones de vídeo y entrenamos cómo trabajar la zona. Cuando haces en entrenos todo es más fácil y cuando juegas, al fallar los dos primeros ataques, es más complicado. La ilusión para mí sigue intacta, no hay que ponerse límites"

También se le pregundó en la Cadena Cope por Luis Casimiro, su primer entrenador en el Estudiantes. "Ha cambiado en algunas cosas, pero me fijaba en otras cosas que en el entrenador. Del entrenador veía y oía y callaba. Él mantiene algunas cosas. Algunas cosas las tenemos igual. Da charlas parecidas. Pero yo estaba para aprender otras muchas cosas". Y confesó que está feliz. "En Málaga se vive el baloncesto de forma especial, la afición es espectacular".

Sobre el rival de este domingo, el Divinas Seguros Joventut, dijo que es "una final". "Es nuestra final, el partido más importante del año, porque es el que toca, muy importante, con jugadores enrachados, como Laprovittola, Todorovic... Tienen calidad y será complicado. Nico fue compañero mío de vestuario y guardo un gran recuerdo de él, es un grandísimo jugador y sabía de su potencia. Es un jugador top. No cuajó en la NBA pero le veo con un nivel de juego increíble".