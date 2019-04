Casimiro: «Es complicado que Boatright vuelva a jugar»

Luis Casimiro estaba muy contento tras el partido. La victoria, la buena imagen y la recuperación de los lesionados eran demasiadas buenas noticias como para no comparecer feliz ante la prensa, tras los 40 minutos jugados contra el Divina Seguros Joventut.

El técnico hizo primero de todo su resumen del partido. «Hemos estado muy bien en defesa. Nos ha faltado un poco de rebote. El dato de 21 asistencias en un gran dato del quipo a nivel ofensivo. Nos han entrado los tiros y estoy contento por los jugadores, por su esfruerzo y por lo clarividentes que han estado a todos los niveles», aseguró.

Una de las principales noticias alrededor del triunfo frente a los verdinegros fue el regreso a las pistas de Jaime Fernández y el «casi» regreso de Alberto Díaz, que había vuelto ya la jornada anterior en el Príncipe Felipe de Zaragoza, pero todavía no había jugado en el Carpena en todo 2019. «Jaime y Alberto nos dan muchas cosas en las rotaciones. Se nos nota sobre todo a nivel defensivo porque se nota su esfuerzo. Me alegro porque han sufrido mucho, sobre todo Alberto, que ha estado mucho tiempo fuera. Estoy muy contento y muy satisfecho por ellos», afirmó.

La victoria contra la Penya tuvo el añadido de que, al ser por más de 7 puntos, sirvió para que los verdes se queden con el average (tras el 93-86 de la primera vuelta en el Olimpic de Badalona). «El average es importante, ahora tenemos dos victorias más y tres con el average. Es importante. El tema es seguir pensando que tenemos un esprint final de Liga Endesa apasionante y bonito. Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho», reiteró Casimiro.

El técnico no quiso entrar en si a partir de ahora todo cambiará y el equipo volverá a ser el de principios de temporada. «No sé si será un punto de inflexión que vuelvan todos. Lo que está claro es que el parón no es lo mejor, no es lo que yo hubiera elegido. Las «Ventanas FIBA», ahora esto... Hay que adaptarse a lo que viene. Habrá que entrenar y prepararse bien porque luego tendremos cuatro partidos en solo 10 días y hay que llegar bien a ese momento de la Liga Endesa», advirtió el coach verde.

A pesar de la brillantez del triunfo, Casimiro cree que el Unicaja no estaba tan mal estas últimas semanas como se ha podido decir. «Ganar siempre viene bien. Pero el equipo lleva trabajando sólido varias semanas. Jugamos bien en Las Palmas ante un gran equipo como ha demostrado ganando a muy buenos rivales. Y en Zaragoza entramos 4 arriba en el último minuto. Si llegamos a meter una canasta más o hacer una defensa más, estaríamos hablando de un gran trabajo y de dos triunfos más. No podemos cambiar estados de ánimo si metemos o no metemos la última canasta. El equipo está trabajando bien durante varias semanas», aseveró.

Uno de los lastres de lo que va de temporada ha sido los muchos puntos que ha encajado la defensa cajista durante todo el curso. Casimiro volvió a reiterar que en el apartado defensivo no todo son los números. «En la defensa no todo se basa en si te meten 60 ó 80 puntos. Te pueden meter porque ellos están en un excelente porcentaje de acierto y eso no es por una mala defensa. Yo veo al equipo sólido. Esta vez defendimos bien en individual y también en lo colectivo», dijo.

Con la vuelta de Jaime hay 13 jugadores en la primera plantilla contando al base americano de pasaporte armenia Ryan Boatright, que llegó en enero para suplir la ausencia de Alberto Díaz, pero que firmó por toda la temporada. Casimiro dejó claro que, a día de hoy, el director de juego de Illinoius no cuenta para él. Lo confirmó con un escuento y contundente: «Boatright es complicado que vuelva a jugar».