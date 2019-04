El Unicaja basa su futuro en una Euroliga de estructura piramidal

El Unicaja basa su participación en las próximas Euroligas en un cambio de modelo al actual, a la espera de que la competición recupere su idea inicial de crear una "estructura piramidal", en la que haya ascensos desde la Eurocup y descensos desde la máxima competición continental. Así lo explicó el presidente del club, Eduardo García, en una charla con la prensa tras la presentación del proyecto "Aula Abierta Unicaja Baloncesto".

El máximo dirigente explicó que el club basa ahora todos sus esfuerzos en acabar "lo mejor posible" la ACB porque el objetivo de la Euroliga ya depende de otros factores. "No está en nuestras manos, lo que está es llegar lo más lejos posible en la Liga Endesa y ahí podemos quedarnos. Si podemos estar el año que viene en una u otra competición estaremos de la mejor posible", explicó García. El Unicaja no jugará la Euroliga si el Valencia Basket gana mañana viernes al Alba Berlín el segundo encuentro de la final de la Eurocup, con lo que tendrá una plaza garantizada para la Euroliga. Así las cosas, si este hecho se da, la Liga Endesa perderá su "Licencia B", ya que la normativa impide que haya más de cuatro equipos de un país en la Euroliga, caso que se cumpliría con los tres equipos con "Licencias A" (Real Madrid, Barça Lassa y Baskonia) más el Valencia como campeón de la Eurocup.

En el futuro, y viendo este panorama, el Unicaja se aferra a este sistema piramidal del que se habló hace tres años, cuando arrancó esta nueva Euroliga con Licencias y en formato de Liga de todos contra todos. "Voy a decir cosas que son claras. La Eurocup y la Euroliga tenderán a lo que un día se aprobó en una asamblea de la Euroliga, hace ya años. En una competición que sea piramidal. Esas palabras no son mías, esas palabras las dijo el CEO de la Euroliga (Jordi Bertomeu). Es la primera vez que me escucháis hablar de esto, pero es la realidad. Esto es lo que se autorizó allí. Una competición piramidal. Llegará o no llegará, confío en que se haga en algún momento porque en su día se dijo que se iba a hacer. Piramidal ya sabéis qué significa:con ascensos y descensos de alguna forma, no puedo decir más. Hasta ahí llego yo. Las situaciones han ido cambiando en función de intereses respetables todos", dijo el presidente del Unicaja.

La Euroliga pasa para el próximo curso de 16 a 18 participantes, con las 16 plazas de esta temporada más dos invitados por dos años, el Bayern Munich alemán y el Asvel Villeurbanne francés. "Se han dado dos invitaciones, ya se dio una al Darussafaka, y se ha dado ahora a dos equipos", dijo García, que habló también de lo que está por delante y de que su idea para el próximo curso es "mantener el máximo de jugadores, pero dependerá de rendimiento y progresión".

Con una ACB en decadencia respecto a la Euroliga y perdiendo fuerza a pasos agigantados, García realizó ahora una defensa a ultranza de la competición española, de la que destacó todas sus bondades y que "se está televisando a más de 140 países y tiene una visualización importante". "Las canchas cuando hay partidos importantes se llenan. Para nosotros la Liga Endesa es fundamental. Lo otro no está en nuestras manos, no podemos hacer ninguna elucubración porque no está en nuestras manos. Hay que intentar por todos los medios llegar lo más lejos posible en la Liga Endesa", dijo.

Dijo que no "está pendiente, en absoluto" a la final de la Eurocup, en la que el Unicaja tiene tanto en juego: "Le deseo lo mejor a los clubes que están jugando. Si gana Valencia me alegraré por ellos y los felicitaré como se merecen y nada más".

Para el presidente, las lesiones de jugadores clave como Alberto Díaz, Jaime Fernández y Carlos Suárez han sido claves a la hora de analizar los malos resultados objetivos en Copa del Rey y Eurocup. "No nos ha sido fácil ni mucho menos abordar estos tres meses que hemos tenido sin jugadores para nosotros importantes, no lo vamos a ocultar. No difícil, casi imposible de suplir por muchos motivos. Uno es por tema de cupos, otro es por la personalidad propia de los jugadores, otros el conocimiento del club... Todo eso nos llevaba a estar en una situación compleja. Estáis viendo ahora que no era cuestión absurda o que estábamos locos. Era difícil, pero aún así hemos llegado a la recta final en buenas condiciones. Ya visteis el último partido que era otra cosa. Por la conjunción del propio equipo, que estaba hecho compensándose unos jugadores con otros y era equilibrado. En el momento que hay algunas cosas y como las que ocurrieron, unas lesiones muy fastidiosas en algunos jugadores, pues se desestabiliza el equipo".

Cuestionado por los movimientos de futuro en la plantilla, el mandatario dijo que trata de hacerlo "con la discreción propia de cualquier negociación que se vaya a hacer". "Ahora mismo estamos centrados en el equipo que tenemos, estamos contentos con él. Con sus desequilibrios, con sus equilibrios. Estamos en un momento bueno, donde hay un equilibrio y es el que habíamos pensado a principio de temporada. Es muy fácil hacer críticas cuando se tiene el número de lesiones que hemos tenido nosotros y de la envergadura y de la importancia, que mantenían ese equilibrio dentro del equipo".

También habló sobre las renovaciones y mejoras de contrato de Jaime Fernández y Carlos Suárez. El base tiene dos años más de contrato y el capitán acaba contrato este verano, aunque el club tiene una cláusula para renovarla automáticamente dos años más. "De entrada Jaime tiene contrato, vamos a llamarle larga duración porque es más de un año. Tengo la satisfacción de tenerlo en el equipo, sólo puedo decir eso. Jaime tiene su contrato para más tiempo y no pongo duda de lo que ha expresado a vosotros, que está feliz, que está a gusto, que le encanta la ciudad y que le encanta el club. Y nada más puedo decir eso. Sólo pensamos en él como jugador nuestro los próximos años." Y respecto a Carlos Suárez, con dos años más si el club activa su ampliación, espetó: "Lo de Suárez está magníficamente. Tiene contrato por más tiempo y no tenemos ningún inconveniente. Tenemos nuestra opción y queremos que siga con nosotros, más claro agua".