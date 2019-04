Jiménez, de nuevo en el parqué

El Unicaja de Liga EBA perdió ayer ante el DKV San Fernando por 39-101. A pesar del abultadísimo resultado en contra, lo llamativo del partido no fue la paliza encajada por el equipo malagueño, sino la composición del equipo, en el que los jugadores de cantera dieron paso a técnicos que adiestran a los diferentes equipos de categorías inferiores y al mismísimo Carlos Jiménez. El ahora director deportivo del Unicaja fue inscrito en la Federación Española, junto a otros técnicos canteranos, debido a que fue del todo imposible cambiar la fecha de este compromiso de Liga EBA.

Esta semana se disputa el Campeonato de Andalucía Júnior, y todos los jugadores del Unicaja EBA, salvo Morgan Stilma, que está en su primer año de senior, están involucrados en el Andaluz. De hecho, este domingo jugará la final en Torre de Benagalbón ante el Real Betis Energía Plus.

Hace un mes y medio, el Unicaja se dirigió a la Federación Española de Baloncesto para cambiar la fecha de este encuentro liguero. Sin embargo, el DKV San Fernando no dio más alternativa que disputar el encuentro el 20 de mayo, debido a que la mayoría del equipo está compuesto por militares y por estudiantes, que no podían variar esa fecha. La FEB se negó, porque para ese día quería tener resueltos ya los grupos por la permanencia. El secretario general de la Federación Andaluza, e incluso el mismo vicepresidente, trataron de mediar para encontrar otra fecha, pero no hubo forma humana de moverla.

Así que sin entendimiento, al Unicaja no le quedó otra que inscribir para el partido a técnicos de la cantera, como Manolo Bazán, exjugador verde, que ahora dirige tanto al infantil como al preinfantil masculino; Carlos Rodríguez, segundo entrenador del cadete de primer año (2004) masculino; Alejandro García, el coach del cadete femenino (2003); Sergio Minaya, ayudante del cadete de 2003; o Juan José «Chiki» Gil, ayudante de Germán Gabriel en el EBA. Sólo saltaron a la pista 9 jugadores.

El encuentro arrancó con retraso y con inusitada expectación en la grada. Nadie quería perderse al mismísimo Carlos Jiménez, un mito del baloncesto español, en su vuelta a las pistas en un compromiso oficial. También muchos canteranos acudieron a ver a sus entrenadores en acción, y a recriminarles que no hicieran en la pista de Los Guindos lo que día a día les piden en los entrenamientos. Al descanso, el marcador ya reflejaba la diferencia de lo que se veía en la pista: 17-57. El Unicaja se refugió en una zona 2-3 durante todo el partido, y le llovieron triples para acabar 39-101. Jiménez firmó 5 puntos, 16 rebotes y 3 asistencias. Y es que el que tuvo, retuvo.