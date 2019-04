Casimiro: "Hemos tocado fondo"

El entrenador del Unicaja, Luis Casimiro Palomo, apareció desolado en la sala de prensa de La Fuente de San Luis tras encajar la derrota más dura de la temporada y de su carrera en Málaga, al caer ante el Valencia Basket este miércoles por la noche en La Fonteta por 96-57, en un encuentro calamitoso. "Me vais a perdonar que no haga valoración del partido. Entenderéis por qué. Creo que hemos jugado muy mal y entonces... creo que hemos tocado fondo y tenemos que intentar recomponer el equipo y realmente demostrar que somos un buen equipo y salir adelante de ésta. Cuando tocas fondo lo único que esperas que al tocar fondo se reactive y vayas otra vez hacia arriba. El equipo ha demostrado durante mucho tiempo que tiene capacidad para ello".

Al preguntarle por un hipotécico play off entre Valencia y Unicaja en la ACB, el entrenador cajista sólo pudo hablar del presente y del mal momento del equipo, deseando recuperar al equipo. "Quedan seis jornada y ahora mismo yo no puedo pensar en quién va a ser el rival o no. Pienso en lo que os he comentado. Durante muchas jornadas y mucho tiempo este equipo ha demostrado que es capaz de hacer muchas cosas y no evidentemente la imagen que hemos dado aquí. La condición humana tiende a cuando peor te encuentras sacas lo mejor de ti mismo y lo que tenemos que hacer ahora es ir hacia arriba. No puedo pensar más allá que en recuperar y volver a jugar en cuatro días otro partido", dijo.

Sobre si es mejor ahora tener un parón para reflexionar y mejorar o volver a jugar rápido otro encuentro, Casimiro fue pragmático. "Las teorías son variadas. Cuando perdimos en Lugo pensamos que lo mejor era jugar pronto y jugar aquí, con un partido rápido. En el deporte profesional todo se mide por el resultado, que condiciona el resto. ¿Cómo hay que recuperarlo? Apelando a la condición humana y personal para que lo mejor que teníamos que era nosotros mismos, sacarlo y ponerlo a disposición del equipo. Tenemos que trabajar. Es un aspecto mental y a partir de ahí, volver a ser un equipo con fluidez en ataque, más consistnecia en defensay rebote. Si en todas las competiciones hemos estado hasta la cuarta posición, tenemos muchas más cosas que las que hemos visto aquí y esta semana, hay que trabajar el aspecto mental del equipo para volver a ser lo que fuimos antes", finalizó.