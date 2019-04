"Podemos ganar todos los partidos que nos quedan"

Jaime Fernández es una de las caras amables de esta temporada convulsa en el Unicaja. El escolta madrileño, sobre todo antes de esa inoportuna lesión en los cuartos de final de la Copa del Rey del pasado febrero en Madrid, se convirtió en el jugador franquicia verde, después de un inicio de temporada estratosférico.

Fernández trata ahora de recuperar el tono físico y deportivo después de estar de baja dos meses por una rotura de fibras en los isquiotibiales de su pierna derecha. El jugador internacional sabe de su importancia para el equipo y espera volver a estar pronto al cien por cien. Mientras, se muestra optimista de cara a lo que resta de temporada y reconoce que la visita a la pista del Movistar Estudiantes, mañana 1 de mayo, club en el que se formó como jugador, siempre es un partido «especial» para él.

Victoria cómoda en el marcador final, pero partido muy complicado el domingo pasado contra el San Pablo Burgos...

Fue un partido muy complicado, con un inicio quizás con un ambiente un poco raro, pero sabíamos que iba a ser difícil jugar contra Burgos, que tiene una gran plantilla y al final creo que sacamos un partido muy importante para nosotros. Necesitábamos cortar la racha que llevábamos. Estamos muy contentos por este triunfo. Es una victoria de mucho mérito.

Habla de ambiente raro, es verdad que se notaba mucho murmullo en las gradas. ¿Cómo se ha visto esto desde la pista?

No sé mis compañeros, pero yo creo que el público puede opinar y mostrar su descontento, pero nosotros tenemos que estar al margen de esto, centrarnos en lo que pasa en la pista y creo que eso fue lo que hicimos.

¿Sale el equipo reforzado después de saber sufrir 27 minutos para acabar ganando al San Pablo Burgos?

Espero que sí. La verdad es que durante toda la temporada hemos pecado de irregularidad y estamos trabajando duro para que esto no se produzca. Espero que esto nos sirva para salir reforzados.

¿Qué tal está Jaime Fernández? ¿Cómo se vio ante el San Pablo?

Me está costando después de la lesión entrar en el ritmo de juego. En el partido me costó coger el ritmo, pero después, cuando el equipo jugó sus mejores minutos, la verdad es que me sumé y aporté para la victoria.

Queda un mes de Liga Regular antes de que llegue el play off. ¿Qué objetivo se marca el equipo en este mes? ¿Es la cuarta plaza todavía factible o lo único importante es llegar bien al play off?

Para mí, el único objetivo es ganar el miércoles en la pista del Movistar Estudiantes. No quiero pensar nada más adelante. No quiero seleccionar si este partido toca o no toca ganarlo. Hay que ganar el siguiente y luego el siguiente y después el siguiente. Estoy seguro de que podemos ganar todos los partidos que nos quedan, pero empezando por el del miércoles.

¿Como ve al equipo a estas alturas de la temporada?

Bien, bien. El equipo se ha repuesto de un momento difícil y lo que hay que hacer es seguir trabajando.

El miércoles visita el Unicaja al Estudiantes, equipo en el que se formó como jugador. ¿Un partido especial para Jaime Fernández?

Sí. Un partido bonito porque tengo allí a mucha gente que conozco y que quiero. Siempre es bonito volver a casa.

Partido complicado en el WiZink Center porque siempre es complicado ganar fuera de casa y en este caso porque el rival se está jugando mucho...

El Estudiantes se está jugando el descenso y ahora mismo todos los partidos son finales tanto para ellos como para nosotros.