Psicólogo Luis Casimiro

Luis Casimiro sacó este martes el diván en el Martín Carpena para sacar a relucir su lado de psicólogo, destacando que esta recta final de temporada, y tras los varapalos sufridos, el valor de la mente y el trabajo psicológico tiene, incluso, más importancia que la labor física o los aspectos tácticos. El Unicaja afronta los cinco últimos partidos de la Fase Regular con el agua al cuello y sin los objetivos cumplidos. "Yo siempre creo que por delante del aspecto físico va el mental. Si estás en estado de activación perfecto para afrontar el trabajo vas a estar al nivel físico y de exigencia. Para todos los equipos, el aspecto mental es importante para competir al máximo nivel. Siempre el trabajo te da equilibrio. El trabajo mental no es más importante que el físico, pero va por delante. Si no estás con esa activación mental no estás con el físico. Eso te va a hacer competir mejor", explicó.

"Más que buscar en el pasado tenemos que intentar hacer un buen proceso de mentalización y también una preparación técnico y táctico para mañana (Estudiantes-Unicaja). Tener el reto. Acabamos de ganar un partido y estamos en una dinámica abierta de una victoria y tenemos que estar pensando en eso y nos ha de hacer movernos", destacó.

Sobre el trabajo mental continuó hablando Casimiro: "Siempre, hay de todo, todos los días estás trabajando. Tienes aspectos tácticos y también psicológicos. Cuanto más necesita el equipo el apoyo mental van a tener más el apoyo mío; la comprensión, para que pueda jugar con todas las garantías. Los entrenadores vamos a contracorriente. Cuando hay euforia has de restarla y cuando pasan las cosas ya hemos percibido esa situación y estás en otro estadío par ir cambiando la mentalidad del grupo".

Al Unicaja se le ha achacado carecer de fortaleza mental este curso, algo en lo que él no está de acuerdo. "No lo llamaría debilidad mental, porque han sido diferentes aspectos. El equipo ha ganado fuera de casa y ha mostrado que ha ganado en canchas complicadas, donde no ha ganado mucha gente. No hay denominador común y han sido diferentes cosas las que. El equipo, cuando se pone en todas las situaciones, es capaz de competir en cualquier ambiente y en cualquier sitio".

"Lo que me interesaba es demostrar el siguiente partido. No decir tanto como hacer. No voy a lanzar campanas al vuelo. La realidad es que tenemos un reto fuera de casa y nos está costando ganar un partido en 2019. Tenemos que estar preparados. Hay que sacar el partido adelante. El partido anterior seguimos una dinámica muy buena en Liga Endesa en nuestra cancha, donde sólo hemos perdido dos partidos y es una racha muy buena que habla del "factor Carpena", prosiguió el manchego.

El Unicaja lleva ya siete partidos a domicilio en ACB en este 2019 sin ganar. Para Casimiro, no hay un "denominador común" en esas derrotas. "Nos ha pasado de todo. En el 2019 no hemos ganado fuera de casa en Liga Endesa, si hablamos de Eurocup sí que hemos ganado. Esa es la realidad. ¿Un denominador común? No lo hay. Derrota por derrota, todos tienen un componente diferente. Hay de todo. Lo que sí que hay es un reto evidente de poder en este tramo final de temporada reconducir esta situación y poder volver a la senda de la victoria fuera de casa".

El Unicaja juega este miércoles ante el Movistar Estudiantes, que está a una sola victoria de la salvación. "El rival está muy necesitado y tenemos que estar sólidos para conseguir esa victoria. El Estudiante es un equipo muy peligroso desde la línea de tres puntos. Sus cincos pueden tirar de tres y abren mucho el campo. La labor a nivel táctico de defensa se complica y tienen una gran complejidad táctica el partido. En el plano mental, está muy necesitado de las victorias, y el planteamiento de partido tenemos que ver que es un equipo que va a estar al 100 por 100. Tenemos que estar en esa situación de igualdad al menos y si es posible superar el reto que tenemos por delante".

Sin Darío Brizuela, el mejor jugador de los madrileños, lesionado, Casimiro no espera concesiones. "Habrá otro que asuma sus funciones. Clavell, que no jugaba mucho, asumió el otro día el protagonismo. Si no están Gentile o Brizuela van a aparecer jugadores que puedan hacer este trabajo. No podemos caer en la tentación de que va a ser más sencillo. No podemos tener esa debilidad que nos va a ayudar, porque no va a ser así".

Y habló sobre los lesionados ya recuperados, Alberto Díaz y Jaime Fernández, ambos en un proceso de puesta a punto en el que el canterano está más adelantado. "Alberto lleva más tiempo que Jaime, los plazos se tomaron con más tranquilidad y con Jaime los plazos fueron los justos. El deporte es el estado ideal de activación. Jaime a veces está crispado en el sentido bueno por hacer cosas. Poco a poco, en tres partidos, volvemos a la normalidad, y a su ritmo de competición. Es difícil cuando estás fuera volver como has sido".

Jaime Fernández vuelve a la pista del Estudiantes, el club en el que se formó, y precisamente fue Casimimro quien le hizo debutar en la ACB. "Jaime debutó allí, subió en la pretemporada, había visto jugar en la Liga EBA, con Mariano Arasa dirigiendo aquel equipo, y era un chico con mucha chispa. Hablé con el director general, José Asensio, para decirle que el chico no volvía a EBA y fue uno más para jugar Eurocup y Liga Endesa. Cuando lo vi con nosotros tuve claro que no se podía ir".