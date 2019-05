Casmiro: "Pasamos un momento en que no creíamos en nosotros"

Luis Casimiro, entrenador del Unicaja, se mostró satisfecho por el triunfo ante el Estudiantes, defendiendo también la temporada en sus jugadores, explicando que nunca han perdido «tres partidos seguidos». «Hemos tenido varias veces dos pero no la tercera. En Liga Endesa no habíamos ganado fuera en 2019, pero sí en Eurocup», decía el técnico manchego, contento por sumar este triunfo al logrado el domingo ante Burgos. «Ya abres una dinámica positiva y sumas un segundo triunfo, aseguras la quinta posición y ves qué sucede con los demás equipos. Las dinámicas y estados de ánimo cambian mucho. Será bueno seguir sumando y llegar en un buen final de temporada, con gran mentalidad. Creemos más en nosotros mismos, pasamos unos momentos en que no creíamos tanto en nosotros».

El equipo es quinto y se acerca al play off. «No sé cuántas victorias harán falta para jugar el play off. Es una Liga muy competitiva abajo, en medio y tras los de Euroliga todo está muy igualado», explicó Casimiro. El Unicaja fue capaz de mantener a un Estudiantes que reaccionó en varias ocasiones: «No estábamos tan tranquilos, cuando parece que has cogido 14 puntos y se te ponen a cuatro es que no lo tienes controlado. Nos hemos precipitado ahí, no hicimos cosas sencillas, pero sí defendimos y reboteamos para aguantar el partido atrás». la opinión málaga