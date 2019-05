Casimiro lamenta el horrible horario del partido

­ Luis Casimiro se lamentó ayer de que la hora en la que se disputa el encuentro entre el Unicaja y el Montakit (19.15 horas) machaque a los aficionados y reste afluencia a la grada. «Es un día de diario, y máxime cuando sólo hemos perdido dos partidos en Liga Endesa y nuestro público nos da el extra de energía y competitividad y es un mal horario, a las 19.15 horas, de diario... Me gustaría que cuantos más aficionados estuviesen mejor, y en ese sentido hemos de visualizar esa dificultad, con un ambiente más frío, que el equipo esté preparado a que cuando la gente llegue a lo largo del partido, le demos la energía que necesitan para ponerse al lado nuestro y poder ayudarnos», explicó.

El Unicaja afronta el duelo otra vez con bajas. Carlos Suárez y Dani Díez están de baja y ahora el Unicaja debe recomponerse. En palabras de Luis Casimiro, hay que «reinventarse». «Tenemos que reinventarnos otra vez, lo hemos hecho ya otras veces. Con todo el arsenal para cubrir las ausencias y que se nos note lo menos posible», dijo el entrenador.

No quiere pensar Casimiro en el Valencia y en la cuarta plaza. «Está a dos victorias más el average y quedan cuatro jornadas y se me antoja que es difícil, pero sería un error pensar en más partidos que no fuera Fuenlabrada. No podemos despistarnos y hay que centrarse en Fuenlabrada», finalizó.