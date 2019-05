Casimiro recupera a Boatright

Ryan Boatright volverá a jugar con el Unicaja. El base estadounidense, tras la recuperación de los lesionados Jaime Fernández y Alberto Díaz, fue dado de baja en la ACB, donde lleva ya más de un mes sin jugar un solo partido. Fue descartado precisamente en el encuentro del Tecynconta Zaragoza, el primero que se perdió ya, jugando por última vez ante el Gran Canaria, cuando se lesionó el tobillo, el pasado 16 de marzo.

Por motivos de espacio en la plantilla y por decisión técnica, el jugador se ha estado entrenando a diario con el equipo, pero no ha jugado. Tampoco fue dado de alta cuando se lesionó Carlos Suárez, a pesar de quedar una plaza libre. Pero Casimiro prefirió tirar de Morgan Stilma, un jugador que es un recambio natural del capitán. Morgan, eso sí, no tuvo minutos salvo en el desastroso encuentro de Valencia.

Ahora, tras la lesión de Díez, el Unicaja ha decidido dar de alta al jugador, que no cuenta para Casimiro, pero que tendrá un sitio en el banquillo y, si el entrenador lo considera necesario, podría incluso tener minutos ante el Montakit Fuenlabrada este próximo jueves por la tarde.

"Boatright va a entrar. No es la misma posición (sobre Dani Díez). No tiene sentido que teniendo una plaza desocupada no entre, porque cuantos más estemos y más quieran ayudar, mejor; que todos estemos dispuestos a poner a disposición del equipo lo mejor de cada uno", explicó Luis Casimiro sobre el jugador. Cuando fue cuestionado si lo ha visto especialmente motivado esta semana tras más de un mes sin competir, el manchego explicó que lo había "visto normal, trabajando normal, nada destacable", finalizó.