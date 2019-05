Luis Casimiro lamenta el horario ante el Fuenlabrada

El Unicaja ya prepara el partido ante el Montakit Fuenlabrada de este jueves (19.15 horas), precisamente un día y una hora que no ha gustado nada en el seno del club y tampoco entre el cuerpo técnico. Movistar, poseedor de los derechos televisivos de la Liga Endesa, ha fijado ese horario, horrible en un día laborable. Luis Casimiro se ha quejado de que la hora machaque a los aficionados y reste afluencia a la grada. "Es un día de diario, y máxime cuando sólo hemos perdido dos partidos en Liga Endesa y nuestro público nos da el extra de energía y competitividad y es un mal horario, a las 19.15 horas, de diario€ Me gustaría que cuantos más aficionados estuviesen mejor, y en ese sentido hemos de visualizar esa dificultad, con un ambiente más frío, que el equipo esté preparado a que cuando la gente llegue a lo largo del partido, le demos la energía que necesitan para ponerse al lado nuestro y poder ayudarnos", explicó.

El Unicaja afronta el duelo otra vez con bajas. Carlos Suárez y Dani Díez están de baja y ahora el Unicaja debe recomponerse. En palabras de Luis Casimiro, hay que "reinventarse. "Tenemos que reinventarnos otra vez, lo hemos hecho ya otras veces. Con todo el arsenal para cubrir las ausencias y que se nos note lo menos posible. Esta dificultad nos puede dar ciertas ventajas. Hay que esperar a mañana e intentar que todos los que están disponibles para echar una mano y entre todos encontrar esa oportunidad que vamos a tener", dijo el entrenador, que deberá usar a Morgan Stilma y Mathias Lessort.

Sobre las bajas de Suárez y Díez, dijo que se les irá evaluando "día a día". "Están de baja y evaluando día a día, para ver cuándo pueden estar recuperados y entran en la dinámica. Tenemos que ir viendo día a día y ver la evolución. Carlos se hizo ayer pruebas y hay un pequeño edema. Dani tuvo la mala fortuna de pisar a un compañero en el primer tiro del entrenamiento y tener un esguince fuerte y hoy está mejor", explicó.

El Unicaja aspira a ganar tres partidos seguidos ante el Fuenlabrada, tras venir de ganar a Burgos y Estudiantes. "Lo hemos hecho dos veces en ACB ya y hacer tres victorias consecutivas es un aliciente más, pensando en el partido en sí. Tenemos que afrontarlo con muy buena mentalidad sabiendo que es un equipo peligroso, que viene de ganar en Obradoiro, que compitió bien y fue ganando en Baskonia hasta que faltaban tres minutos y perdió en casa ante un rival muy en forma como Zaragoza. Tenemos que tener máximo respeto al rival porque son muy peligrosos a nivel ofensivo".

El Fuenlabrada que se encontrará el Unicaja será muy distinto al que se vio las caras con el equipo al comienzo de temporada. "Desde la segunda jornada que jugamos allí, ahora estamos casi acabando. Tiene a jugadores básicos, sobre todo perimetralmente, como Paco Cruz, Popovic, los bases que le dan mucha energía al juego. Eyenga€ Tienen muchos puntos en las manos, usan muchas posesiones por partidos, incluso más que nosotros, hacen muchos tiros sorpresivos. Ahora con Kratsov son un equipo fuerte por dentro. Máximo respeto y espero tener solidez defensiva necesaria para que no desarrollen su juego".

No quiere pensar Casimiro en el Valencia y en la cuarta plaza. "Está a dos victorias más el average y quedan cuatro jornadas y se me antoja que es difícil, pero sería un error pensar en más partidos que no fuera Fuenlabrada. No podemos despistarnos y hay que centrarse en Fuenlabrada", finalizó.