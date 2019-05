Luis Casimiro: "Nos hemos puesto el mono de trabajo"

"Un partido muy trabajado", comenzó diciendo Luis Casimiro Palomo, el entrenador del Unicaja, respecto al encuentro que los malagueños ganaron este jueves por la noche en la prórroga al Montakit Fuenlabrada. Y es que el técnico compareció con rostro serio y explicó que sus hombres se pusieron "el mono de trabajo" ante el "Fuenla" porque el partido así lo exigió, teniendo una "buena mentalidad".

"En la reunión con mis jugadores les hablé de tener muy buena mentalidad y que pensasen que el partido iba a ser largo, que estuviésemos preparados para superar cualquier situación. Y hemos interpretado las dos muy bien. Hemos tenido buena mentalidad, soportamos y nos sobrepusimos a malos momentos en ataque, y aunque estuvimos crispados en ataque, el equipo hizo mucho sacrificio defensivo. Hemos escalado en las estadísticas con mucha mejor defensa, hemos ido al rebote ofensivo cuando tuvimos tiros fallados. Y el sacrificio nos ha dado el partido, con tiros extra tras rebotear en ataque. Nos hemos puesto el mono de trabajo y logramos una victoria más y estoy satisfecho con el trabajo de los jugadores", dijo Casimiro.

Casimiro habló de "crispación" en ataque, término que luego matizó, y también hizo una defensa a ultranza de sus hombres, especialmente de Kyle Wiltjer, silbado este jueves por parte de la grada. "Kyle ha hecho buenos tiros, es su especialidad, si él los mete rompemos el partido. En el "cuatro", Morgan ha hecho un buen trabajo y con Mathias nos colapsamos mucho, así que con la fórmula de siempre hemos ganado el partido. Kyle no tuvo el acierto, es un jugador nuestro al cual queremos y deseamos que las cosas le vayan bien, y no ha estado acertado. Hemos seguido creyendo en él".

Le he dicho antes de acabar el partido que gracias por su sacrificio. Le he felicitado por el trabajo que ha hecho, del que no se ve. Si él esos tiros abiertos los mete, que tiene un 45% de acierto de tres y es nuestro mejor tirador, pues hay que apoyarle en una situación difícil para él. Le necesitamos. Todo el equipo le queremos, queremos que todo el mundo sume, él también y tiene nuestro apoyo. Ese es su juego y son sus tiros", apostilló.

"No es normal fallar canastas fáciles cerca del aro e igual no es crispación ni precipitación, pero se genera desconfianza por fallos, porque son situaciones muy claras. A pesar de no haber estado acertados en ataque, el equipo ha sabido interpretar el partido que era. Hemos hecho tiros abiertos y a veces no tienes confianza. Pero es el premio al trabajo y el tomar buenas decisiones y llegar a hacer buenos tiros. Es un deporte de habilidad y si fallas sólo queda aplaudirle. Cuando Kyle falla o Jaime llega hasta debajo del aro pero falla pues hay que aplaudirles porque ha hecho un buen trabajo llegando fuera del aro. La habilidad no se puede cuestionar. Hay que aplaudir para seguir tomando esos tiros con la confianza necesaria", prosiguió.

El equipo capturó 56 rebotes y tuvo sólo un 33% en tiro de campo. "Si hay acierto no hay rebote. Hubo mucho desacierto y hubo rebote, hemos ido a trabajar, con fe, a pelear el rebote, que no tienen nada que ver con la estrategia y sí con el deseo y el corazón. Esa ha sido la clave. El equipo ha sabio interpretar cuál era el trabajo y en los momentos difíciles, no rendirnos. Hubo momentos con una situación difícil", dijo.

Sobre el UCAM Murcia, rival del sábado, Casimiro dijo que hay que hacer la misma preparación que para el choque de este jueves. "El equipo ha tenido humildad y respeto al rival. La realidad de hoy en día es que estos equipos como Fuenlabrada... Murcia se está jugando la vida y ve pocas oportunidades ya de salvar los muebles. Tenemos que salir preparados para encontrarnos un equipo que va a estar al 200 por cien de actitud. Y nuestro trabajo es igualar eso".