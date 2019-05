El Unicaja gana al Fuenlabrada con más pena que gloria

Un taponazo de Lessort a Kemp y un triple rápido de Salin hicieron despertar al Unicaja y al Martín Carpena de una pesadilla aburridísima en la que se había convertido el partido ante el Montakit Fuenlabrada. Esa jugada, que puso el empate a 57 en el electrónico tras ir 50-57 abajo, espoleó a los malagueños, que reaccionaron y forzaron la prórroga (73-73) para acabar apuntándose en el tiempo extra (89-84) una sufrida victoria sin mérito ni brillo este jueves por la tarde en el Palacio de los Deprotes. Es la tercera consecutiva de los cajistas, que se hacen fuertes en la quinta plaza liguera, y que tuvo a Sasu Salin y Mathias Lessort a sus dos mejores hombres ante los madrileños.

El partido fue feo y malo, repleto de errores, poco vistoso, lleno de imperfecciones. Tuvo mucho mérito todo aquél que se acercó al Carpena. Era jueves por la tarde, en un horario pésimo, y lo que pudo echarse a la boca el aficionado cajista tuvo escasa calidad. El Unicaja jugó rematadamente mal en muchos tramos, especialmente antes del descanso, también en buena parte del tercer parcial, donde no demostró nada de nada. Porque, a ratos, dio la impresión de que el "pescao está vendío". Que el Unicaja no da para más, que la temporada ya se le ha hecho larga y que, ocurra lo que ocurra, en los play off nos van a tumbar a las primeras de cambio.

El único aliciente del choque, al menos en la primera parte, fue ver a Morgan Stilma. El ala-pívot canterano salió a la pista a 6:23 con 8-11 abajo. Poco o nada se le puede pedir o exigir al chaval, que ha formado parte del primer equipo a modo de complemento. Tuvo un par de tiros, algún airball, un rebote y poco más. El problema es que sus compañeros se empeñaron en afear el partido acción tras acción, sin un mínimo de calidad.

No aprovechó el Unicaja la Segunda de Kravtsov (8-13) y Casimiro tuvo que cambiar su quinteto completo porque no encontraba solidez en las dos partes de la pista. Poco a poco, el Unicaja se hizo con los mandos del encuentro (23-20), pero primaron más los errores que los aciertos.

Waczynski no encontraba el camino del aro y tampoco había fortaleza interior (30-30). Con más ganas que talento lo intentaba Lessort, pero el Unicaja carecía de plan, no transmitía, y el croata Popovic, con dos triples, llevó a los fuenlabreños a controlar la situación. Los leves pitos al intermedio reflejan lo visto en el Carpena hasta ese momento: 37-41. Pitos de malestar entre una "marea verde" que no vio recompensado en la pista el esfuerzo que le supuso acudir al Palacio un jueves a las siete de la tarde, y con un atasco kilométrico accediendo por el paseo marítimo.

La cuarta de Kravtsov parecía allanar el camino a la victoria, sin referencias interiores para el Montakit. Pero el Unicaja, lejos de aprovecharlo, firmó sus peores minutos. Con 48-54, a 3:35 del final del tercer parcial, la pitada de la afición en un tiempo muerto fue mucho más llamativa. La renta llegó a los 7 puntos: 50-57.

El Unicaja y el Palacio de los Deportes despertaron al unísino con una jugada que cambió el destino del encuentro. Lessort puso un tapón superlativo a Kemp y en el contragolpe anotó un triple Salin. El equipo de Luis Casimiro se fue arriba y llegó al último cuarto con el marcador en un puño: 57-57.

Lessort siguió sumando y haciendo daño en la pintura, y el Unicaja logró ponerse tres arriba: 63-60. Otra vez Salin ponía su muñeca a funcionar (66-62, min.34), aunque el partido seguía apretado. Jaime Fernández no encontraba el feeling adecuado y Popovic supo jugar sus cartas. Le sacó un dos más uno y después una falta de ataque qpara que el encuentro comenzara de nuevo: 66-66 a 3:37.

Roberts y Rowland entraron en un bonito pique, con triple para el cajista y tiro en suspensión del fuenlabreño. Jaime erró después una bandeja y Wiltjer un par de triples, pero el que no perdonó fue Clark, que aprovechó su movilidad ante Shermadini para anotar de tres: 69-71.

Jaime al fin vio aro con una canasta a aro bajado y luego el madrileño robó el balón para que Shermadini remontara desde la personal: 73-71 a 1:13. Robó luego pero falló el pase Jaime, y Rowland empató con una suspensión: 73-73. El Unicaja atacó y encontró un triple liberado de Wiltjer que hizo la corbata. Tras revisar el Instant Replay, la bola fue verde, con 23.7 segundos para el final. Pero Roberts falló y Rowland también. Y el partido se fue a la prórroga.

En el tiempo extra, Eyenga comenzó anotando de dos, pero Popovic cometió una falta que protestó con insistencia, pues era la quinta. Salin puso su muñeca a funcionar con otro triple, pero Kravtsov machacó un alley oop: 78-79. El pívot, acto seguido, cometió la quinta. Se quedaba Jota Cuspinera sin exponentes en la pista, pero tenía el partido donde quería: 79-79 (a 3:16). Kemp anotó por encima del aro, eso que tanto le falta al equipo malagueño, y Rowland elevó la desventaja: 79-83.

Salin, el único cajista inspirado, anotó de tres. Lessort, el otro bastión verde, palmeó para sacar un dos más uno: 85-83, a 1:03. Eyenga, que venía de fallar un triple pero de poner dos tapones a Wiltjer (horrible) y Lessort, se dejó un tiro libre desde la personal: 85-84. Jaime, otro (86-84). El Unicaja defendió muy bien y Rowland le lanzó el balón a un amigo que hizo de su etapa en Málaga de la primera fila. Eyenga se frustró e hizo una falta rápida, que los árbitros revisaron porque habían pitado como antideportiva de un inicio. Jaime anotó desde la persona y el Unicaja se apuntó una victoria con más pena que gloria: 89-84.

La tercera victoria consecutiva del Unicaja en esta ACB le consolida en la quinta plaza, aunque el pobre partido afea un triunfo que tuvo poca química y que no arregla los problemas de fondo del cuadro malagueño.



