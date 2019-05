La última jornada ACB se juega en horario unificado

La Liga ACB informó este lunes al mediodía la decisión de que la última jornada de la Fase Regular se dispute en horario unificado el próximo domingo 26 de mayo, precisamente cuando están programadas elecciones municipales y europeas en Málaga y en el resto de España. Todos los encuentros se disputarán a las 12.30 horas, incluido, por supuesto, el Unicaja-MoraBanc Andorra.

Hay mucho en juego en la ACB, tanto por la parte alta como por la baja. Aún pueden darse diversas situaciones, y varios equipos optan aún al título de la Fase Regular o disputar los play off y, lo más importante, el descenso aún no está decidido, con hasta cinco equipos luchando por no ser uno de los dos equipos que descenderán a la Liga LEB Oro.

El Unicaja puede llegar a esta última jornada sin nada en juego. Dependerá de lo que suceda en La Laguna este próximo sábado, en su enfrentemiento ante el Iberostar Tenerife. Si el Unicaja gana ya será, oficialmente, quinto clasificado, ya que ser cuarto es inalcanzable y sus perseguidores, en caso de triunfo, ya no podrían darle alcanzarle. Si pierde ante el Iberostar sí que podría perder la quinta plaza, por lo que el choque de ese domingo tendría mucha mayor importancia.