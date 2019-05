El reto de ganar a la bestia negra

Los jugadores cajistas le han ganado a 23 de los 25 equipos a los que se han medido este curso

Real Madrid, Barça Lassa, Valencia Basket, Unics Kazan, Gran Canaria, MoraBanc Andorra, Lietuvos Rytas, Estrella Roja, Alba Berlín... A todos estos rivales le ha ganado el Unicaja en esta temporada 2018/19. Equipos, algunos de ellos, de nombres mayúsculos, con presupuestos que triplican incluso al del club de Los Guindos. Hasta con 25 equipos se ha visto las caras el Unicaja de Luis Casimiro en este curso. 25 rivales que le han puesto las cosas muy difíciles. Y a 23 de ellos ha logrado ganar el cuadro verde. A todos menos a dos de ellos. Y uno es, precisamente, el rival de mañana sábado, el Iberostar Tenerife.

El Unicaja tiene dos bestias negras este año, Iberostar y Baskonia. A ninguno se le ha ganado en toda la temporada. Es cierto que la lista puede ampliarse a más, con Valencia Basket o Alba Berlín en la recámara. Pero a pesar de las dolorosas derrotas sufridas contra ambos se les ha logrado ganar al menos en una ocasión este curso.

No ha ocurrido así ni con el Iberostar ni con el Baskonia. Han sido, además, derrotas contundentes y sin paños calientes. Especialmente frente al Iberostar. El equipo tinerfeño venció en Málaga en el Día de Reyes por un contundente 61-78. Por primera vez en todo el curso se vio a un Unicaja superado, sin recursos y totalmente ido, fuera de sí. Los 61 puntos costasoleños representan, además, la peor anotación de toda la campaña 2018/19 por ahora.

Luego llegó el cruce de cuartos de final de la Copa del Rey. El Unicaja no había podido mantener su cuarta plaza y partió en el bombo de los que no eran cabezas de serie. En el sorteo evitó a Real Madrid, Barça Lassa y Baskonia. El Iberostar era un mal menor, pero a la hora de la verdad, de nuevo Txus Vidorreta supo jugar sus cartas. El Iberostar colapsó la zona. No permitió que el Unicaja metiera balones interiores. Tampoco penetraciones. Con pocas ideas y muchos triples, el Unicaja cayó de nuevo y se marchó de la Copa a las primeras de cambio: 78-88.

Seguro que el Unicaja ha aprendido la lección y sabe cómo jugarle mañana a los insulares en su pista. Está en juego la quinta plaza y acabar con una bestia negra.

Únicamente falta ya un rival por jugar de los habituales dos encuentros que se celebran por temporada ante todos los contrincantes, ante el MoraBanc Andorra. A los jugadores del Principado se les ganó en el encuentro de ida de la Fase Regular liguera por 84-95.

El Valencia Basket es el rival con el que más veces se ha medido el Unicaja esta temporada. Lo ha hecho en los dos encuentros ligueros y también en los dos del Top 16 de la Eurocup. El bagaje es de tres derrotas y una única victoria, la que abrió el curso oficial en la ACB, aquí en Málaga: 86-73.

Hasta en tres ocasiones se ha medido al Alba Berlín, con una victoria y dos derrotas, la última fue la que supuso la eliminación de la Eurocup.