Triple presencia malagueña en los Campeonatos de España Cadete

Los equipos Cadete 03 masculino y femenino del Unicaja Andalucía, y el CB El Palo masculino, disputan a partir de este domingo 19 de mayo el Campeonato de España de la categoría, una competición que los chicos jugarán en la provincia de Huelva, mientras que las féminas lo harán en Valencia.

La doble cita reunirá a los 32 mejores equipos del país, con triple presencia del básket malagueño, lo que da buena prueba de la calidad baloncestística de la generación 2003 de Málaga en ambas categorías.

El Unicaja Andalucía masculino entrenado por Javier Montañez, vigente campeón de Andalucía, ha quedado encuadrado en el Grupo C junto con el Joventut de Badalona A (subcampeón de Cataluña), el Movistar Estudiantes (3º de Madrid) y Valencia Basket B (2º de la Comunidad Valenciana). Los tres primeros clasificados pasarán a la siguiente fase.

Los verdes debutarán este domingo a las 17.30 horas, en Aljaraque, contra el Movistar Estudiantes. El lunes, a la misma hora, medirán fuerzas contra el Valencia Basket B en Huelva capital, quedando para el martes el choque contra el Joventut, también a las 17.30 horas, en este caso en Punta Umbría.

A partir del miércoles 22 de mayo se disputarán los octavos de final de la competición, que enfrentarán al 1º del Grupo C con el 3º del Grupo B, el 2º del Grupo C con el 1º del Grupo H, y el 3º del Grupo C con el 1º del Grupo B. Posteriormente, se jugarán los cuartos de final (jueves 23), semifinales (viernes 24), tercer y cuarto puesto y la final (sábado 25).

Los verdes han ido de menos a más durante la temporada y acuden con mucho ánimo a la cita onobuense, aunque sabedores de que el sorteo ha sido esquivo para ellos y los cruces también serán muy duros con Barça Lassa, Baloncesto Torrelodones, Iberostar Tenerife o el mismísimo Real Madrid en el horizonte próximo de su misma parte del cuadro.

La expedición verde viajó este sábado para tener una última sesión de trabajo por la tarde en Aljaraque, pabellón en el que arrancarán la competición frente al cuadro estudiantil.

En este Campeonato de España también participa el CB El Palo de Emilio Jiménez, que no tuvo tampoco excesiva suerte en el sorteo celebrado en Madrid hace un par de semanas. Los paleños han quedado encuadrados en el Grupo F junto al Canterbury Academy (3º de Canarias), el UCAM de Murcia (1º de Murcia) y el Enrique Soler (1º Ceuta y Melilla). De este grupo solo pasa uno a la siguiente fase, lo que hace muy complicado el futuro de los paleños en el torneo, aunque su gran objetivo de esta temporada era estar en el Nacional y lo lograron con brillantez en el pasado Campeonato de Andalucía, en el que ganaron cinco de los seis partidos que disputaron.

El Unicaja Andalucía femenino, por su parte, disputará el Campeonato de España Cadete en L'Alqueria del Basket de Valencia en las mismas fechas, del 19 al 25 de mayo, cita en el que también participarán 32 equipos. El conjunto entrenado por Alejandro García se encuentra enclavado en el Grupo F de la competición, junto con el Instituto Rosalía Pío XII, el Calasanz y La Salle. El calendario de los partidos es el siguiente: Domingo, 9:30 horas, La Salle–Unicaja. Lunes 20, 9:30 horas, Unicaja-Calasanz y martes, 11:30 horas, Rosalía Pío XII–Unicaja. Al igual que en el caso de los chicos, a partir del miércoles 22 de mayo se disputarán los octavos de final de la competición. Posteriormente, se jugarán los cuartos de final (jueves 23), semifinales (viernes 24), tercer y cuarto puesto y la final (sábado 25).