El Unicaja pierde con el Real Madrid en cuartos y luchará por la séptima plaza del Campeonato de España Cadete

No hubo milagro. Y eso que los cadetes del Unicaja pusieron todo de su parte en la pista de Aljaraque. Pero los chicos de Los Guindos se toparon este jueves en los cuartos de final del Campeonato de España con el intratable Real Madrid, aspirante número 1 al triunfo final en esta cita nacional, y se quedaron fuera de la lucha por las medallas de un campeonato que arrancó el pasado domingo y que acabará este sábado en Huelva.



Partidazo de los de Javier Montañez, que se sobrepusieron a un inicio arrollador del equipo merengue, que ganaba 21-7 en el minuto 5. El mayor físico de los blancos en las cinco posiciones de la pista y el dominio absoluto en el rebote (51 a 30 al final del partido) fueron las claves del partido.



El Unicaja supo sufrir. No se vino abajo cuando el rival se fue de 15 o de 17, 64-47 en el minuto 27. A base de paciencia en ataque y de una gran defensa, los de Los Guindos fueron capaces a colocarse a solo 10, 71-61, con 8:19 por jugarse del último cuarto.



Un parcial de 21-4 en el esprint final del partido fue el que elevó la diferencia a favor de los madridistas, aunque no empaña un partido muy digno de un gran Unicaja del primer al último jugador. Los máximos anotadores fueron Pablo Tamba, con 23 puntos, Pierre Sene, con 11 puntos, a los que añadió 10 rebotes, Jano Fernández, con 9, y Jakub Coulibaly, con 8.



El club arropó a sus cadetes con la presencia en las gradas de Aljaraque del presidente cajista, Eduardo García, el director deportivo, Carlos Jiménez, el entrenador del primer equipo, Luis Casimiro y el director técnico de la cantera, Germán Gabriel, que se desplazaron desde Málaga en un viaje relámpago para presenciar el partido y volver a la capital de la Costa del Sol tras el choque.



García reunió a los jugadores tras el partido, les felicitó por el buen trabajo y les animó a que hagan este viernes, un último esfuerzo para tratar de acabar séptimos de España, con una victoria en el partido que les enfrentará contra el Baskonia.





Apoyo total de todos los estamentos del club para los cadetes, que mañana jugarán por acabar séptimos de España en el Nacional de Huelva. pic.twitter.com/kmIuwuA30U — Emilio Fernández (@emilio6fdez) 23 de mayo de 2019

Entre los cuatro perdedores de los partidos de cuartos de final () se hace una clasificación de lo realizado en lo que va de campeonato de España. Los dos primeros luchan por la quinta y sexta plaza, mientras que el tercero y el cuarto juegan por el séptimo y octavo puesto. A pesar de que los verdes son, de largo, el mejor equipo en el average general, manresanos y murcianos solo han perdido un partido, mientras que los verdes cedieron ante el Joventut y éste frente al Real Madrid, lo que les lleva a tener que luchar por el séptimo y octavo puesto.Las semifinales del Campeonato de España serán Real Masdrid-Baloncesto Torrelodones y Barcelona-Iberostar Tenerife.